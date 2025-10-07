Mỹ tiến gần dự án tỷ đô, trọng tâm trong chiến lược đối phó Trung Quốc: BTQP Mỹ đã ra quyết định

Tiêu điểm

Theo Reuters, tuần này Lầu Năm Góc dự kiến sẽ nhà thầu quốc phòng được chọn để thiết kế và chế tạo tiêm kích tàng hình thế hệ tiếp theo của Hải quân Mỹ – F/A-XX sau nhiều tháng trì hoãn. Đây là dự án trị giá hàng chục tỷ USD, được xem là trọng tâm trong chiến lược đối phó với Trung Quốc trên không và trên biển của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra quyết định lựa chọn, nguồn tin quan chức Mỹ của Reuters tiết lộ.

Bối cảnh

Quốc hội và Hải quân Mỹ mong muốn thúc đẩy hợp đồng. Quốc hội Mỹ đã chi 750 triệu USD để đẩy nhanh tiến độ F/A-XX trong dự luật ngân sách mùa hè, và cam kết thêm 1,4 tỷ USD cho năm tài khóa 2026. Tuy nhiên, bất đồng về ngân sách giữa Lầu Năm Góc và Quốc hội Mỹ, cùng các cuộc tranh luận về nhà thầu đã khiến chương trình bị trì hoãn.

F/A-XX được phát triển để thay thế dòng F/A-18E/F Super Hornet đã phục vụ từ thập niên 1990.

Họ nói gì – nghĩ gì?

Chuyên gia Roman Schweizer của TD Cowen: "Trung Quốc rất tham vọng trong việc chế tạo nguyên mẫu máy bay thế hệ thứ 6 và triển khai máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom thế hệ thứ 5, vì vậy hợp đồng này có thể được coi là một quyết định quan trọng để bắt kịp tốc độ".

Đáng chú ý

F/A-XX sẽ hoạt động trên tàu sân bay, có khả năng tàng hình, bay xa hơn, tích hợp với máy bay không người lái và hệ thống phòng thủ hạm đội.

Hiện Boeing và Northrop Grumman đang cạnh tranh quyết liệt để giành hợp đồng. Lockheed Martin đã bị loại khỏi cuộc đua hồi đầu năm.

Tác động

Việc trì hoãn chương trình F/A-XX làm dấy lên những câu hỏi lớn hơn về tương lai của không quân hải quân và vai trò của tàu sân bay trong chiến lược đối đầu với Trung Quốc.

Nếu chương trình tiếp tục bị chậm trễ hoặc thiếu ngân sách, có thể Hải quân Mỹ sẽ không có máy bay chiến đấu hiện đại để triển khai trên tàu sân bay từ thập niên 2030.