Mỹ thiết lập hành lang ở eo biển Hormuz để vận chuyển dầu bí mật

Quân đội Mỹ được cho là đã tổ chức vận chuyển bí mật hàng triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz, mà không cần phối hợp với chính quyền Iran.

Các tàu thương mại đang di chuyển ở eo biển Hormuz.

Theo hãng tin Axios, mỗi ngày có từ 15 đến 20 tàu chở dầu đi qua kênh phía Nam của eo biển dọc theo bờ biển Oman, xuất khẩu thành công khoảng 10 triệu thùng dầu từ Trung Đông, xấp xỉ một nửa so với mức trước chiến tranh.

"Chúng tôi đã kiểm soát tuyến đường phía Nam của eo biển Hormuz được hai tháng nay.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có thể gây phiền toái, nhưng họ không kiểm soát eo biển. Chúng tôi mới là người kiểm soát", Axios dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ nói.

Một nhóm các quan chức quân sự Mỹ đang phối hợp hoạt động này với các đối tác Trung Đông của Mỹ, và lập danh sách hàng ngày các tàu dự kiến đi qua eo biển Hormuz.

Lực lượng Mỹ hỗ trợ các tàu dầu không tải đi từ biển Arab vào Vịnh Ba Tư để lấy dầu từ các nước như UAE, Bahrain và Kuwait, sau đó hộ tống và điều phối chúng vượt qua eo biển quay trở lại.

Mỗi đêm, máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ thường xuyên tuần tra bên trên, nhằm phát hiện và vô hiệu hóa sớm các mối đe dọa từ máy bay không người lái hay tên lửa.