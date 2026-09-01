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Mỹ tăng gấp 3 sản lượng tên lửa đánh chặn cho Patriot và 4 lần cho THAAD

Sao Đỏ
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Lầu Năm Góc đang hối thúc các tập đoàn công nghiệp quốc phòng mở rộng dây chuyền sản xuất tên lửa đánh chặn tiên tiến.

Lầu Năm Góc đã ký các thỏa thuận 7 năm để tăng gấp 3 lần sản lượng tên lửa PAC-3 MSE cho hệ thống phòng không Patriot và tăng gấp 4 lần sản lượng tên lửa đánh chặn THAAD.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các thỏa thuận đã được ký kết với General Dynamics và Lockheed Martin nhằm mục đích tăng sản lượng và đẩy nhanh tiến độ giao hàng cho những loại tên lửa quan trọng.

“General Dynamics và Lockheed Martin đã đáp lại lời kêu gọi. Chúng tôi đang cắt giảm thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất trong nước để cung cấp khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa tiên tiến”, Lầu Năm Góc cho biết.

Tên lửa đánh chặn PAC-3, PAC-3 MSE và THAAD.

General Dynamics sẽ nhanh chóng mở rộng sản xuất các loại đạn đánh chặn chuyên dụng cao. Mục tiêu sản xuất chính bao gồm đẩy mạnh lắp ráp linh kiện phụ quan trọng, bao gồm vỏ động cơ, khung động cơ và các bộ phận giữa của đầu định vị.

PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) là một loại tên lửa dẫn đường phòng không của Mỹ, được thiết kế chủ yếu để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cũng như máy bay và nhiều mục tiêu trên không khác.

Nó sử dụng công nghệ "Đánh trực diện" - phá hủy mục tiêu bằng một cú đánh vật lý trực tiếp, không cần đầu đạn phân mảnh truyền thống.

PAC-3 MSE là phiên bản phát triển tiếp theo của tên lửa PAC-3. Các chuyên gia của Lockheed Martin đã tăng kích thước và tích hợp động cơ nhiên liệu rắn mới, giúp tăng tầm đánh chặn mục tiêu trên không lên 120km và mục tiêu đạn đạo lên 60km.

Đạn đánh chặn PAC-3 MSE của Lockheed Martin là thành phần chống tên lửa chính của tổ hợp Patriot.

Trong khi đó THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) là một hệ thống phòng thủ tên lửa được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu đạn đạo, đặc biệt là ở phần quỹ đạo ngoài khí quyển.

Để tiêu diệt đối tượng, động năng của tên lửa đánh chặn được sử dụng, có khả năng phá hủy các mục tiêu đạn đạo ở độ cao lên đến 150km và tầm bắn tối đa 200km.

Theo Militarnyi
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Lầu Năm Góc

thaad

tên lửa

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