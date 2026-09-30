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Mỹ Tâm thông báo nóng

Tuyết Anh
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Mỹ Tâm chính thức thông báo tin mà ai nấy đều chờ đợi.

Tối 30/9, Mỹ Tâm chính thức công bố thông tin mà đông đảo người hâm mộ chờ đợi suốt nhiều ngày qua: See The Light Day 2 sẽ diễn ra vào ngày 21/11/2026 tại Vạn Phúc City, TP.HCM.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải poster với thông tin ngắn gọn: MỸ TÂM LIVE CONCERT SEE THE LIGHT DAY 2, thời gian 21/11/2026 và địa điểm Vạn Phúc City, TP.HCM. Sau chuỗi động thái úp mở liên tiếp trong những ngày qua, thông báo lần này chính thức xác nhận điều khán giả đã mong chờ: See The Light sẽ trở lại với một đêm diễn mới tại TP.HCM.

Mỹ Tâm công bố lịch diễn concert See The Light Day 2 tại Vạn Phúc City 2026 - Ảnh 1.

Thông tin vừa được Mỹ Tâm công bố

Trước đó, tối 24/9, Mỹ Tâm chỉ đăng vỏn vẹn hai chữ “DAY 2”. Dù không kèm bất kỳ lời giải thích nào, bài đăng nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong cộng đồng người hâm mộ. Chỉ sau 38 phút, phần bình luận đã có hơn 900 lượt phản hồi, phần lớn hướng sự chú ý tới khả năng nữ ca sĩ chuẩn bị công bố chương tiếp theo của See The Light.

Đến ngày 28/9, Mỹ Tâm tiếp tục đăng câu hát “Có tự bao giờ hàng me xanh ngát, mà nay đứng đó cho em làm thơ…” - ca từ trong Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, ca khúc gắn với hình ảnh TP.HCM. Động thái này càng khiến người hâm mộ tin rằng See The Light Day 2 sẽ được tổ chức tại thành phố mang tên Bác. Và sau nhiều ngày chờ đợi, dự đoán ấy đã trở thành sự thật.

Mỹ Tâm công bố lịch diễn concert See The Light Day 2 tại Vạn Phúc City 2026 - Ảnh 2.

Mỹ Tâm chính thức mang concert See The Light đến TP.HCM

See The Light Day 1 diễn ra tối 13/12/2025 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, đánh dấu lần trở lại sân khấu sân vận động của Mỹ Tâm sau Tri Âm năm 2022. Ngay từ thời điểm mở bán, sức hút của chương trình đã được thể hiện rõ. Mỹ Tâm bán 10.000 vé chỉ trong 38 phút, sau đó toàn bộ 22.000 vé trong đợt mở bán sớm cũng được bán hết. Đêm diễn cuối cùng đón gần 40.000 khán giả tại Mỹ Đình. Sân khấu ghi nhận biển người phủ kín sân vận động, hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng với Mỹ Tâm giữa thời tiết mưa lạnh của Hà Nội.

Mỹ Tâm công bố lịch diễn concert See The Light Day 2 tại Vạn Phúc City 2026 - Ảnh 3.

See The Light lần đầu được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình vào tháng 12/2025 với 40 nghìn khán giả tham dự

Đây cũng là concert có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của Mỹ Tâm. Concert kéo dài khoảng 4 tiếng, gồm 40 ca khúc, tái hiện hành trình hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật của Mỹ Tâm. Từ những bản hit gắn với nhiều thế hệ khán giả đến các sáng tác mới, chương trình cho thấy một Mỹ Tâm vừa nhìn lại chặng đường đã qua, vừa tiếp tục thử nghiệm với sân khấu và âm nhạc đương đại.

Mỹ Tâm công bố lịch diễn concert See The Light Day 2 tại Vạn Phúc City 2026 - Ảnh 4.

Với Day 2, câu hỏi được đặt ra lúc này là Mỹ Tâm sẽ tiếp tục mở rộng quy mô của See The Light như thế nào khi đưa concert đến TP.HCM

Với Day 2, câu hỏi được đặt ra lúc này là Mỹ Tâm sẽ tiếp tục mở rộng quy mô của See The Light như thế nào khi đưa concert đến TP.HCM. Với sức chứa thường thấy tại Vạn Phúc City, concert có thể đón từ 20-30 nghìn khán giả tùy theo set up sân khấu. Hiện tại, Mỹ Tâm vẫn chưa thông tin về việc bán vé. Dù vậy, nhiều fan đã nô nức chuẩn bị cho cuộc chiến "săn vé" sắp tới, hứa hẹn sẽ là 1 kỷ lục tiếng theo của Mỹ Tâm.

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