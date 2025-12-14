Mỹ Tâm: "Tâm có cái sai, hôm nay Tâm xin lỗi tất cả hàng xóm bên cạnh sân Mỹ Đình"

Tối 13/12, liveshow See The Light của Mỹ Tâm đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút đông đảo khán giả trong thời tiết rét, thỉnh thoảng có mưa. Bên cạnh việc liên tục bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe người hâm mộ, nữ ca sĩ còn gây chú ý khi bất ngờ gửi lời xin lỗi đến người dân sinh sống gần khu vực sân vận động Mỹ Đình vì vấn đề tiếng ồn trong quá trình tập luyện.

“Chiều nay, Tâm có đọc được thông tin là Tâm bị comment là ồn quá. Chính Tâm cũng thấy ổn nữa. Tâm có nói lại với ê kíp là tập đến 11 giờ là xong mình cần tôn trọng quyền nghỉ ngơi của người khác.

Sau đó,Tâm tập trong sự im lặng. Tập trong im lặng như thế nào? Tất cả nhóm múa, bè... và Tâm đều phải đeo cái míc xong mở nghe trong lỗ tai thôi không phát ra ngoài nữa. Tâm có cái sai, hôm nay Tâm xin lỗi tất cả hàng xóm bên cạnh sân Mỹ đình. Tâm xin lỗi rất nhiều”.

Hình ảnh Mỹ Tâm tại liveshow See The Light

Sau khi Mỹ Tâm chia sẻ xong, 40 nghìn khán giả đã hô to: "Mỹ Tâm, Mỹ Tâm". Rất nhiều người cảm kích trước sự tiếp thu và ứng xử của ngôi sao số 1 showbiz Việt.

Mỹ Tâm tên đầy đủ Phan Thị Mỹ Tâm, sinh năm 1981 tại Đà Nẵng là một trong những ca sĩ hàng đầu của nhạc Việt. Cô bắt đầu được chú ý từ đầu những năm 2000 với loạt ca khúc hit và được mệnh danh là “Họa mi tóc nâu”. Với sự nghiệp bền bỉ hơn hai thập kỷ, Mỹ Tâm không chỉ thành công trong âm nhạc mà còn ghi dấu ấn ở vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất và huấn luyện viên nhiều chương trình âm nhạc lớn.