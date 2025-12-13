Đường tình ông hoàng nhạc Việt: Nói yêu Mỹ Tâm, âm thầm lấy vợ hơn 17 tuổi, U60 "trai gái đều không"

Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 là một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng bậc nhất của nhạc Việt đương đại. Bước vào showbiz từ cuối thập niên 1990, anh nhanh chóng tạo dấu ấn với phong cách mạnh mẽ, cá tính cùng hàng loạt ca khúc ăn khách và được mệnh danh là ông hoàng nhạc Việt”.

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống tình cảm của Đàm Vĩnh Hưng luôn khiến công chúng tò mò bởi cách anh giữ mọi thứ ở ranh giới chừng mực giữa công khai và riêng tư. Trải qua nhiều biến động, đường tình của Mr. Đàm để lại không ít dấu ấn, trong đó có mối quan hệ đặc biệt với Mỹ Tâm, cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài suốt 17 năm và lựa chọn sống an yên ở ngưỡng tuổi U60.

Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm.

Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng từng nhiều lần tiết lộ anh có tình cảm hơn mức bạn bè với Mỹ Tâm. Chính Mỹ Tâm cũng từng chia sẻ trên Mốt và Cuộc sống việc đàn anh nhiều lần bày tỏ tình cảm và sự ngưỡng mộ dành cho mình: “Việc anh Hưng thổ lộ anh ấy yêu và ngưỡng mộ tôi là có và nhiều lần chứ không chỉ một lần", Mỹ Tâm từng tiết lộ.

Dù từng công khai nói yêu Mỹ Tâm nhiều lần và trong một thời gian dài nhưng năm 2021, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi bà Liên Phạm – người phụ nữ hơn ông hoàng nhạc Việt 17 tuổi, sống tại California – đệ đơn ly hôn nam ca sĩ. Được biết, cả hai đăng ký kết hôn từ năm 2004, ly thân từ năm 2018 và hoàn tất thủ tục ly hôn tại Tòa án Quận Cam sau khi đơn được nộp vào tháng 8/2021. Suốt nhiều năm chung sống, cuộc hôn nhân này chưa từng được Đàm Vĩnh Hưng nhắc tới trước truyền thông. Được biết, vợ cũ nam nghệ sĩ là bầu show cho cộng đồng người Việt ở Mỹ.

Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ.

Sau biến cố hôn nhân, Đàm Vĩnh Hưng sống kín tiếng chuyện đời tư nhưng cuộc sống của anh không hề trống vắng. Năm 2022, nam ca sĩ công khai con trai ruột và nhiều lần chia sẻ cậu bé chính là niềm hạnh phúc lớn nhất, là động lực để anh sống chậm lại và cân bằng hơn. Với Đàm Vĩnh Hưng, việc làm cha mang đến cảm giác viên mãn theo một cách rất khác, giúp anh có thêm lý do để hướng về gia đình và những giá trị bền vững.

Ở hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng cho thấy một hình ảnh rất khác so với sự hào nhoáng, ồn ào từng gắn liền với tên tuổi mình. Trong một chia sẻ gần đây trên kênh YouTube cá nhân, nam ca sĩ thẳng thắn cho biết, hiện tại anh không còn yêu đương, không cà phê, rượu chè, nhậu nhẹt, không chạy theo những thú vui vật chất. Thay vào đó, anh tìm niềm vui trong việc trang trí nhà cửa những dịp lễ Tết.

"Tôi yêu Noel, yêu giáng sinh và thích trang trí, thích làm đẹp. Tôi không có cafe, rượu chè nhậu nhẹt, đua xe, đổi xe này xe kia. Tôi giờ trai gái cũng không luôn, sống thanh tịnh nên tôi dồn hết những thứ mình vui vẻ vào đây", Đàm Vĩnh Hưng nói.

Đàm Vĩnh Hưng hiện tại không yêu ai.

Từ một nghệ sĩ cá tính, nhiều thị phi, trải qua yêu – tan vỡ – hôn nhân kín tiếng – buông bỏ, Đàm Vĩnh Hưng của tuổi U60 chọn cho mình nhịp sống chậm và bình yên hơn. Đường tình của ông hoàng nhạc Việt có thể không trọn vẹn theo cách thông thường nhưng lại được bù đắp bằng một cuộc sống đủ đầy, nơi anh tìm thấy sự an nhiên bên con trai và những niềm vui giản dị sau ánh đèn sân khấu.