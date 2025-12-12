Nữ NSND là Đại tá quân đội nói thẳng: "Hà Thủy mà không gấu thì còn ai gấu"

Mới đây, MC Hạnh An An đã đăng tải một clip đến nhà NSND là Đại tá Hà Thủy vào lúc 10 giờ đêm để xin khế. Dù đã muộn nhưng NSND Hà Thủy vẫn bắc ghế và tự tay hái khế cho nữ MC. Vừa nhận từng quả khế từ đàn chị, MC Hạnh An An vừa nói: "Giữ ghế cho chị em cũng thấy run run này. Mà sao chị gấu thế nhỉ?". Đáp lại lời đàn em, NSND Hà Thủy nói: "Hà Thủy mà không gấu thì còn ai gấu".

NSND Hà Thủy trèo hái khế lúc tối muộn cho đàn em.

Sau khi nhận túi khế từ đàn chị, nữ MC chia sẻ thêm: "Hy vọng Hạnh An An sau khi được túi khế này sẽ hát hay, cạnh tranh với Minh Chuyên". Được biết Minh Chuyên là học trò của NSND Hà Thủy, sở hữu giọng hát dày, truyền cảm xúc và từng đạt giải quán quân Sao Mai điểm hẹn. Sau đó, nữ MC ôm đàn chị rồi chào ra về.

Cũng từ clip của MC Hạnh An An, chỗ ở của nữ NSND được mệnh danh "phù thủy âm nhạc" cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Ở giữa lòng Hà Nội nhưng nơi ở của bà ngay từ khi bước vào cảm giác rất bình yên, mộc mạc. Khung cảnh giống làng quê, trông rất quen thuộc. Do muộn nên nữ MC đã không lên thăm không gian sống của đàn chị.

Sự xởi lởi, vui vẻ đón tiếp khách của NSND Hà Thủy lúc nửa đêm cũng khiến nhiều người trầm trồ. Dù nổi tiếng nghiêm khắc trong đào tạo học trò nhưng nữ nghệ sĩ lại là người vui vẻ, bình dị, dễ gần... trong cuộc sống.

Nơi sống rộng rãi, bình yên của nữ nghệ sĩ thu hút sự chú ý.

NSND Hà Thủy sinh năm 1960 tại thị xã Lào Cai, được biết đến là một trong những nghệ sĩ – nhà giáo âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Bà bước vào con đường nghệ thuật từ năm 17 tuổi khi trúng tuyển vào Đoàn ca múa Quân đội và theo học Trung cấp Nghệ thuật Quân đội, sau đó tiếp tục học thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội. Trong thời kỳ biểu diễn, bà hát nhiều thể loại từ nhạc nhẹ đến thính phòng, opera và giành nhiều huy chương tại các cuộc thi toàn quốc.

Từ năm 1992, Hà Thủy chuyển sang giảng dạy và trở thành Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, mang quân hàm Đại tá, đồng thời là Chỉ huy trưởng cơ sở 2 tại TP.HCM. Được mệnh danh "phù thủy thanh nhạc", bà là người đào tạo nhiều ca sĩ tên tuổi như Hồ Quỳnh Hương, Hương Tràm, Văn Mai Hương và là chuyên gia cố vấn cho nhiều cuộc thi lớn. Với hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật và giáo dục âm nhạc, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.