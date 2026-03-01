Mỹ Tâm nói thẳng nguyên tắc xử lý nhân viên gây xung đột

Vừa qua, tại chương trình Tết bền Tết khởi, ca sĩ Mỹ Tâm đã chia sẻ cách tuyển chọn nhân viên cho công ty, dự án của mình.



Mỹ Tâm

Cô nói: "Trước khi bắt đầu một dự án, tôi sẽ nhờ bạn sản xuất đi kiếm nhân sự phù hợp. Tôi không có nguyên tắc gì cả, chỉ cần tính tình dễ thương, hòa nhã. Tôi thích những bạn có tinh thần quyết chí, làm việc phải sung, nhiệt huyết, không câu nệ gì hết.

Đó là cái đầu tiên để tôi quyết định nhận hay không chứ tôi không. Tôi không cần biết chuyên môn người đó đến đâu, chỉ cần hỏi người đó có dễ thương không.

Tôi đang nói về tính cách chứ không phải ngoại hình. Tôi không nhìn bề ngoài. Tôi thấy ai cũng đẹp về bên ngoài hết. Tôi chỉ hỏi về cách làm việc, năng lượng có nhiệt huyết không. Nếu sung là tôi mời vào làm liền.

Sau khi mời họ vào làm rồi, tôi sẽ có một cuộc họp vui vui, không áp lực gì hết. Tôi họp để cho mọi người hiểu và khi tôi đã mời người đó vào là tôi biết người đó phải đi với tôi tới cuối dự án.

Trong quá trình làm việc có thể xảy ra nhiều vấn đề. Ví dụ người đó dễ thương với tôi thôi chứ không dễ thương với đồng nghiệp. Lúc này, nguyên tắc của tôi là để mọi người tự giải quyết với nhau và ai làm đúng phần việc của họ.

Nếu hai người đó không làm việc chung được với nhau nữa, gây ra những xung đột để mọi người xung quanh thấy mệt mỏi quá. Lúc này tôi mới họp hoặc tôi tự xử lý theo cách rằng một trong hai người phải ra khỏi dự án nếu không thể làm cùng nhau được.

Tôi nghĩ mọi thứ chỉ cần đơn giản như vậy, không cần quá cầu kỳ. Hồi xưa tôi hay ôm đồm nên mệt mỏi lắm, cứ phải đi nói chuyện với người này một chút, người kia một chút rồi lại suy nghĩ nhiều, tự làm mình mệt, tự hỏi hàng loạt câu hỏi tại sao.

Sau này tôi bỏ bớt suy nghĩ ra, tự thấy mọi thứ đều là cái duyên, được thì tiếp tục, không được thì không sao, còn nhiều người khác, mắc gì cứ ngồi nghĩ hoài cho mệt".