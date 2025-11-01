Mỹ Tâm liên tục chuyển khoản 1,1 tỷ đồng

Giữa những ngày miền Trung chìm trong biển nước, ca sĩ Mỹ Tâm – người con của vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng – một lần nữa lay động trái tim công chúng bằng nghĩa cử cao đẹp. Chiều nay, nữ ca sĩ đã công bố khoản ủng hộ 300 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Đà Nẵng, nhằm hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử. Đây không chỉ là hành động cứu trợ kịp thời, mà còn là minh chứng sống động cho tấm lòng nhân ái, luôn hướng về quê hương của "họa mi tóc nâu".

Từ ngày 25/10, hoàn lưu bão số 12 đã gây mưa lớn kỷ lục tại các tỉnh miền Trung, với lượng mưa vượt 1.500mm ở nhiều nơi như Đà Nẵng, Huế và Quảng Nam. Hàng chục nghìn ngôi nhà ngập sâu, giao thông tê liệt, nhiều người dân chịu ảnh hưởng, kèm theo thiệt hại về người và tài sản khôn lường. Trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang căng mình ứng phó, những đóng góp từ cộng đồng trở thành nguồn động viên quý giá. Và Mỹ Tâm, với thông điệp chân thành trên trang cá nhân, đã khơi dậy tinh thần "lá lành đùm lá rách": "Quảng Nam - Đà Nẵng mình ơi, cố lên nhé! Tâm xin được chung tay chia sẻ cùng bà con quê hương đang bị mưa lũ, cầu mong bình an đến với mọi người mọi nhà. Cầu mong...".

Ảnh chụp màn hình

Khoản ủng hộ này đánh dấu lần thứ 4 trong năm 2025 mà Mỹ Tâm gửi tiền trực tiếp tới các quỹ cứu trợ đồng bào vùng thiên tai trong đợt bão lũ tháng 9 và 10 năm 2025. Cụ thể, ngày 1/10 cô chuyển 500 triệu đồng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương, kèm lời nhắn xúc động: "Bằng tất cả tấm lòng, Tâm xin được chung tay chia sẻ cùng quê hương và cầu mong bà con đang chịu bão lũ sẽ vượt qua được những mất mát, đau thương và có một cuộc sống bình yên ổn định". Với khoản tiền này cô hy vọng chung tay hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi.

Giữa tháng 10, khi bão số 11 (Matmo) tiếp tục gây ngập lụt nghiêm trọng tại Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc, Mỹ Tâm nhanh chóng hành động. Ngày 9/10, cô gửi thêm 200 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, giúp bà con tái thiết sau lũ.

Ngày 30/10, nữ ca sĩ đã ủng hộ 100 triệu đồng cho TP Huế – một trong những "điểm nóng" của đợt mưa lũ tháng 10. Nội dung chuyển khoản giản dị nhưng đầy tinh tế: "Chung tay chia sẻ cùng bà con Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do lũ", kèm theo lời cầu nguyện: "Cầu mong bà con quê hương mình sẽ bình an, vượt qua lũ lụt và sớm ổn định".

Những đóng góp này không chỉ dừng ở giá trị vật chất. Là người con miền Trung, Mỹ Tâm luôn gắn bó với quê hương qua những hoạt động thiện nguyện âm thầm. Hành động đẹp của Mỹ Tâm khẳng định vị thế của một nghệ sĩ không chỉ hát bằng giọng ca mà còn bằng trái tim.

Nhiều khán giả bình luận: "Chị Tâm không chỉ hát hay mà còn sống đẹp".

Tinh thần "lá lành đùm lá rách" từ Mỹ Tâm không chỉ mang lại nguồn lực vật chất mà còn tiếp thêm động lực cho bà con Thái Nguyên sớm vượt qua khó khăn, hướng tới cuộc sống bình yên. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng khốc liệt do biến đổi khí hậu, những tấm gương như Mỹ Tâm không chỉ mang lại hy vọng mà còn kêu gọi trách nhiệm từ toàn xã hội. Là nghệ sĩ hàng đầu, cô chọn cách sống giản dị, gần gũi, luôn đặt cộng đồng lên trên danh tiếng.