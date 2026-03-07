Tại phần cuối chương trình Tết bền Tết khởi tuần này, ca sĩ Mỹ Tâm đã nói thẳng khi được hỏi đưa lời khuyên cho các chị em phụ nữ trung tuổi.



Cô thốt lên: "Khó vậy? Tôi thấy các chị phụ nữ quá giỏi, không cần tôi khuyên gì nữa. Tôi còn chưa có em bé để khuyên các chị em. Tôi thấy mấy chị em có em bé quá giỏi rồi.

Mỹ Tâm

Bây giờ mà phải nuôi con là khó lắm, không dễ dàng chút nào. Vì thế nên tôi thấy các chị em sinh con, nuôi con được là quá giỏi giang rồi, tôi không thể nào cho họ lời khuyên gì để giỏi hơn được nữa.

Tôi chỉ biết bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình tới các chị em phụ nữ vừa lãnh đạo, vừa làm việc lại vừa chăm sóc gia đình, con cái đến nơi đến chốn. Tôi phải bày tỏ sự ngưỡng mộ rất lớn của mình tới họ, chứ không thể có lời khuyên nào tốt hơn các chị em.

Tất nhiên, ngoài những chị em đã quá giỏi khi lo liệu, sắp xếp ổn thỏa được mọi công việc từ gia đình tới xã hội thì đâu đó vẫn có những chị em còn khó khăn, đang loay hoay với cuộc sống.

Tôi thì không có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng cũng là một người lo lắng cho gia đình mình nên tự đặt tôi vào các hoàn cảnh. Từ đó, tôi thấy mỗi người đều có một đời sống, số phận riêng, không ai sống cho người khác được.

Một người vừa phải có hiếu với cha mẹ, vừa phải nuôi nấng con cái, chăm sóc gia đình là quá cao cả rồi. Nhưng để áp lực với những việc đó quá thì không nên, cần rạch ròi xem ai là người mình cần chăm sóc hay trong công việc mình đã làm đủ tới hay chưa, mình có stress hay không và cái stress đó nằm ở đâu để giải quyết.

Cái còn lại cuối cùng mình cần suy nghĩ là sức khỏe của bản thân. Làm tất cả mọi thứ mà không còn khỏe nữa thì đều trở nên vô nghĩa.

Vậy thì, các chị em vẫn phải nên chăm sóc cho bản thân trước. Hãy yêu thương bản thân trước khi chăm sóc cho người khác. Như vậy thì mọi thứ mới trọn vẹn được.

Và hãy nghĩ rằng, không cần cái gì quá nhiều, cũng không cần đạt được cái gì quá cao. Phải biết đủ để cảm thấy một đĩa rau, một chén cơm nhỏ cũng được, chỉ cần được ăn, được ở bên gia đình là được. Đừng đòi hỏi phải thế này thế kia sẽ làm cho bản thân áp lực, mệt mỏi triền miên, không bao giờ có điểm dừng. Hãy cố gắng tối giản lại, xem cơ bản là đủ thì sẽ có một cuộc sống dễ chịu".