HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ siết thị thực, Trung Quốc càng có cơ hội mở rộng ảnh hưởng ở châu Phi

Phạm Hiền
|

Các biện pháp hạn chế cấp thị thực mới của Mỹ đối với công dân nhiều nước châu Phi đang vấp phải chỉ trích, trong đó nhiều chuyên gia cảnh báo chính sách này có thể phản tác dụng và tạo thêm cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại châu lục này.

Cánh cửa vào Mỹ ngày càng hẹp

Từ ngày 1/8, Mỹ đình chỉ dịch vụ cấp thị thực tại 25 thành phố ở châu Phi, buộc người xin thị thực phải đến các địa điểm khác trong khu vực, thậm chí phải tới cơ quan đại diện của Mỹ ở quốc gia khác.

Công dân 30 nước châu Phi phải đặt cọc 20.000 USD khi xin thị thực. Khoản tiền này sẽ được hoàn lại nếu người nhập cảnh rời Mỹ đúng thời hạn. Châu Phi hiện là châu lục chịu tác động mạnh nhất từ các lệnh hạn chế đi lại và thị thực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các biện pháp trên nhằm tăng cường an ninh quốc gia, thông qua việc thống nhất các tiêu chuẩn kiểm tra, thẩm tra và xét duyệt thị thực. Tuy nhiên, các nghị sĩ Mỹ và nhiều chuyên gia cho rằng chính sách này có thể làm suy giảm vị thế của Washington trên trường quốc tế, đồng thời tạo thêm khoảng trống để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại châu Phi.

- Ảnh 1.

Các biện pháp hạn chế cấp thị thực mới của Mỹ với công dân nhiều nước châu Phi làm dấy lên lo ngại Washington có thể mất ảnh hưởng tại châu lục. (Ảnh: SCMP)

Theo các chuyên gia, đây là khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế và địa chính trị. Châu Phi sở hữu khoảng 30% nguồn khoáng sản thiết yếu của thế giới, trong khi Trung Quốc đang dẫn đầu trong nỗ lực việc giành quyền khai thác mỏ và xây dựng chuỗi cung ứng các loại khoáng sản này.

Bà Julia Gelatt, Phó Giám đốc Chương trình Chính sách nhập cư của Viện Chính sách di cư tại Washington D.C nhận định, phát biểu của Cố vấn An ninh Nội địa Mỹ Stephen Miller về việc hạn chế nhập cư từ 'các nước thế giới thứ ba” có thể đã góp phần khiến Washington siết chặt chính sách với các quốc gia châu Phi.

Năm ngoái, Nhà Trắng cấm nhập cảnh với công dân 12 quốc gia, trong đó có 7 nước châu Phi, đồng thời áp dụng hạn chế một phần với 3 quốc gia khác. Đến tháng 1 năm nay, Mỹ tiếp tục tạm dừng cấp thị thực nhập cư cho công dân của 75 quốc gia, trong đó hơn 1/3 là các nước châu Phi.

- Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio. (Ảnh: SCMP)

Trung Quốc cởi mở hơn

Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ công bố ngày 6/8 nhận định, các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump với châu Phi, trong đó có hạn chế nhập cư và áp thuế, có thể vô tình giúp Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở lục địa này.

Theo báo cáo, trong khi Mỹ áp thuế, Trung Quốc đã giảm thuế đối với toàn bộ hàng hóa xuất khẩu từ châu Phi và thúc đẩy thanh toán bằng nhân dân tệ thay thế cho đô la Mỹ.

Theo báo cáo, Bắc Kinh đang nỗ lực xây dựng hình ảnh Trung Quốc như một đối tác đáng tin cậy, trái ngược với Mỹ.

Trong Báo cáo Di chuyển Toàn cầu mới nhất, công ty Henley & Partners của Anh chỉ ra sự tương phản giữa chính sách của Mỹ và Trung Quốc. Báo cáo cảnh báo xu hướng thắt chặt chính sách thị thực có thể khiến Mỹ bị cô lập hơn về kinh tế và chính trị, trong khi chính sách cởi mở hơn của Trung Quốc hỗ trợ Bắc Kinh xây dựng niềm tin và mở rộng hợp tác quốc tế.

- Ảnh 3.

Trung Quốc miễn thị thực cho 2 quốc gia tại châu Phi là Mauritius và Seychelles. (Ảnh: Arabian Business)

Trung Quốc đang tận dụng lợi thế này bằng cách mở rộng danh sách các quốc gia được miễn thị thực. Dù chính sách miễn thị thực mới chỉ áp dụng với hai quốc gia châu Phi là Mauritius và Seychelles, nhiều ý kiến cho rằng công dân châu Phi hiện vẫn có thể nhập cảnh Trung Quốc dễ dàng hơn so với Mỹ.

Ông Odi Otti, Giám đốc hãng nhập khẩu công cụ và máy móc Caltec Nigeria Limited, cho biết ông từng thực hiện các chuyến công tác tới Ý, Mỹ và Trung Quốc.

"Theo trải nghiệm cá nhân, xin thị thực Trung Quốc là dễ nhất. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 4-5 ngày", ông Otti nói.

Trong bối cảnh Mỹ siết chặt các quy định cấp thị thực, ông Otti cho biết hiện không có kế hoạch xin thị thực Mỹ.

Tags

châu phi

thị thực

Donald Trump

Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại