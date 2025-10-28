Tập đoàn KNDS tin rằng hệ thống pháo tự hành Caesar của họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh của Quân đội Hoa Kỳ để thay thế lựu pháo xe kéo M777. Đơn đặt hàng dự kiến khoảng 400 khẩu Caesar.

Rõ ràng số lượng lớn như vậy sẽ không được cung cấp từ các nhà máy Pháp, vì họ đã quá tải đơn đặt hàng, và cũng vì Hoa Kỳ khăng khăng yêu cầu sản xuất vũ khí trong nước. Do vậy, KNDS gần đây đã ký thỏa thuận với Leonardo DRS để sản xuất pháo tự hành Caesar ngay tại Mỹ, thông tin này được trang Defense News đăng tải.

Một trong những lý do khiến Mỹ có thể chọn Caesar để thay thế M777 là vì pháo tự hành của Pháp đã được thử nghiệm trên chiến trường hiện đại, cụ thể là phát huy tích cực tính năng tại Ukraine. Nhờ đó, chúng liên tục được cải tiến theo phản hồi của các binh sĩ.

Để dễ hình dung, Ukraine hiện đang vận hành hơn 120 khẩu pháo tự hành Caesar Mk 1, tăng mạnh so với con số 85 khẩu hồi đầu năm. Nghĩa là, trong 10 tháng qua, Ukraine đã nhận được ít nhất 35 khẩu pháo tự hành Caesar.

Hiện tại vẫn chưa rõ Caesar sẽ được cung cấp cho Mỹ theo phiên bản nào vào tương lai. Tuy nhiên nhiều khả năng đó sẽ là phiên bản Caesar Mk II NG mới nhất, dự kiến sẽ bắt đầu được chuyển giao cho Quân đội Pháp vào năm tới.

Hơn nữa, Pháp hiện đã đặt hàng 109 khẩu Caesar theo phiên bản Mk II NG và việc giao hàng sẽ diễn ra từ năm 2026 đến năm 2030. Nghĩa là nếu chúng ta giả sử những khẩu pháo tự hành này sẽ đến Hoa Kỳ với cùng tốc độ, thì việc giao 400 khẩu sẽ mất khoảng 15 năm.

Nhưng trên thực tế, tốc độ có thể sẽ chậm hơn nhiều, vì nhà máy ở Pháp đang bận rộn sản xuất Caesar Mk II NG không chỉ phục vụ riêng mình mà còn cho cả Bỉ và Litva, việc giao hàng sẽ bắt đầu vào năm 2027.

Pháo tự hành Caesar Mk II NG của Quân đội Pháp.

Nếu đơn đặt hàng cho Hoa Kỳ được thực hiện trong năm nay, thì chúng ta cũng khó có thể mong đợi những tổ hợp Caesar đầu tiên được sản xuất trên đất Mỹ trước cuối năm 2027.

Nguyên nhân là bởi vì ở Mỹ, trước tiên cần phải đưa vào chế tạo nguyên mẫu đánh giá, rồi mới sản xuất lô đầu tiên, rõ ràng chu kỳ chế tạo của ngay cả một khẩu pháo tự hành cũng mất rất nhiều thời gian. Tiếp theo, chúng ta có thể thử tính toán chi phí dự kiến của 400 khẩu Caesar Mk II NG này.

Được biết đối với Pháp, 109 tổ hợp Caesar Mk II NG có giá 350 triệu euro (khoảng 407 triệu đô la), tương đương khoảng 3,2 triệu euro mỗi khẩu pháo (3,72 triệu đô la). Tức là đối với Hoa Kỳ, con số này sẽ vào khoảng 1,284 tỷ euro (gần 1,5 tỷ đô la).

Nhưng cần lưu ý rằng đây chỉ là giả định, vì vẫn chưa biết chắc chắn liệu Caesar có được mua hay không, trong điều kiện nào, với số lượng bao nhiêu, được cải tiến và cấu hình ra sao, cho nên con số thực tế sẽ khác.