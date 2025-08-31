Thông tin này được tờ Telegraph đăng tải, theo nhận định, việc sử dụng quân đội tư nhân được coi là một cách để thực hiện lời hứa của ông Trump là không đưa binh sĩ Mỹ vào Ukraine trong khi cung cấp một hình thức hỗ trợ thay thế gọi là "công cụ răn đe".

Theo ông Trump, sự tham gia của lính đánh thuê có thể giúp Ukraine xây dựng công sự, khôi phục cơ sở hạ tầng quốc phòng và căn cứ quân sự, đồng thời bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ tại quốc gia này.

Chính quyền Washington tin rằng sự hiện diện của những đơn vị như vậy cũng có thể là tín hiệu gửi tới Nga để ngăn chặn nước này vi phạm lệnh ngừng bắn.

Như tờ Telegraph lưu ý, kế hoạch này đang được thảo luận cùng với các cơ chế đảm bảo an ninh khác, chủ yếu do Pháp và Anh đề xuất. Chúng sẽ tạo thành nền tảng cho một kế hoạch hòa bình dài hạn tại Ukraine.

Điều đáng chú ý là lập trường của Tổng thống Donald Trump về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine vẫn chưa rõ ràng. Một mặt, ông khẳng định Hoa Kỳ sẽ không triển khai quân đội của mình để "tránh kích động".

Cùng lúc đó, ông Trump lại tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ trên không cho lực lượng gìn giữ hòa bình của liên minh các nước đối tác, như một phần của thỏa thuận có thể được ký kết với Nga.

Nhân viên của một công ty quân sự tư nhân.

Mặc dù bản thân Tổng thống Mỹ không đưa ra bình luận chi tiết, người phát ngôn Nhà Trắng Caroline Levitt nói với các phóng viên rằng hỗ trợ trên không của Hoa Kỳ "là một lựa chọn và khả năng" trong bối cảnh đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Theo một số nguồn tin, lập trường của ông Trump về việc triển khai quân gìn giữ hòa bình ở Ukraine có thể thay đổi sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Những cuộc đàm phán này xung quanh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga năm 2025, tập trung thảo luận về các biện pháp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và tìm kiếm cơ chế thực hiện thỏa thuận ngừng bắn.