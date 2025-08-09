Mới đây, tờ Onet của Ba Lan tuyên bố rằng họ đã nắm được các điều khoản của thỏa thuận mà Nhà Trắng đề xuất với Điện Kremlin để chấm dứt chiến sự ở Ukraine, nhưng có thể nó chỉ là một bước hòa hoãn tạm thời, bất kể thời hạn mà Washington đưa ra là một khoảng thời gian dài.

Tờ báo lưu ý rằng, Ukraine và Nga, với sự trung gian của Hoa Kỳ, sẽ phải thực hiện một số nhượng bộ nhất định, tuy nhiên, cả hai bên sẽ không đạt được thỏa thuận hòa bình mà là một thỏa thuận ngừng bắn, tức là tiếng súng mới chỉ tạm ngừng và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Theo tờ Onet, một trong những điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn sẽ là việc công nhận thực tế các lợi ích lãnh thổ của Nga và Washington đã đề xuất trì hoãn vấn đề này trong một khoảng thời gian 49 hoặc 99 năm, tùy theo kết quả các cuộc đàm phán với phía Moscow.

Ngoài ra, thỏa thuận này còn bao hàm việc dỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt áp đặt lên Liên bang Nga, và về lâu dài các nước phương Tây sẽ quay trở lại nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ từ Nga.

Tuy nhiên, Moscow được cho là sẽ không nhận được sự đảm bảo về việc Mỹ và các đồng minh không mở rộng quy mô của NATO và sẽ không yêu cầu phương Tây hứa hẹn đình chỉ hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Trong một động thái không liên quan đến ấn phẩm Onet, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin là ông Yuri Ushakov hôm nay đưa tin rằng, phía Mỹ thực sự đã đưa ra một đề nghị mà phía Nga cho là “chấp nhận được”.

Còn hãng tin Mỹ Bloomberg đã dẫn lời Tổng thống Donald Trump nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và nguyên thủ các nước châu Âu một ngày trước đó rằng, ông Putin có thể bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình để đổi lấy việc thảo luận về vấn đề trao đổi lãnh thổ.

Ấn phẩm này dẫn nguồn tin riêng khẳng định rằng, dường như những điều khoản mà Washington đưa ra cho Moscow là “khá hấp dẫn” nên Tổng thống Hoa Kỳ đã bày tỏ thái độ lạc quan về cơ hội ngừng bắn ở Ukraine, sau cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Whitkoff và Tổng thống Nga Putin.

Xin nhắc lại rằng, cả phái Nga và Mỹ đều đã đề cập đến thông tin về việc chuẩn bị một cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Donald Trump, có thể diễn ra tuần tới.

Theo giới quan sát, nội dung của cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ chắc chắn là có liên quan đến vấn đề công nhận chủ quyền lãnh thổ của Moscow ở những khu vực mà Nga đã giành được quyền kiểm soát ở Ukraine, giống như những gì giới truyền thông đã đề cập đến.