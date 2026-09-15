Estonia chuẩn bị tiếp nhận lô đạn dành cho HIMARS từ Mỹ, nhưng chưa được chuyển tên lửa đạn đạo ATACMS tầm bắn 300km.

HIMARS của Quân đội Estonia bắn lần đầu tiên hồi tháng 7/2025. Ảnh: MoD_Estonia

Một lô đạn dành cho các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS dự kiến sẽ sớm được chuyển tới Estonia.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur thông báo thông tin trên, theo ERR.

Các chuyên gia Estonia hiện có mặt tại Mỹ, nơi họ đang chuẩn bị số tên lửa để vận chuyển.

Việc vận chuyển số đạn này tới Estonia dự kiến sẽ bắt đầu ngay sau khi hoàn tất tất cả các thủ tục, và lô hàng có thể tới nước này sớm nhất trong tháng 9.

Trung tâm Đầu tư Quốc phòng Nhà nước Estonia đã ký hợp đồng cung cấp HIMARS và tên lửa cho các hệ thống này vào cuối năm 2022.

Estonia đặt mua các loại đạn có tầm bắn 70km (GMLRS) và 300km (tên lửa đạn đạo ATACMS).

Tên lửa ATACMS được phóng lên vào tháng 3/2026. Ảnh: CENTCOM

Theo ông Pevkur, hiện Mỹ không chuyển các tên lửa tầm xa 300km cho các đồng minh do tình hình liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Tháng 4/2025, toàn bộ 6 bệ phóng HIMARS thuộc hợp đồng đầu tiên đã được chuyển tới Estonia.

Tháng 4 năm nay, Estonia cũng ký hợp đồng mua thêm các hệ thống pháo phản lực phóng loạt, dự kiến được bàn giao sớm nhất vào năm sau.

Theo báo cáo, thỏa thuận bao gồm việc mua 3 xe cùng đạn dược, đồng thời đầu tư khoảng 11 triệu USD vào ngành công nghiệp quốc phòng Estonia.

Ngoài ra, tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sẽ xây dựng một trung tâm bảo dưỡng HIMARS tại Estonia.

Cơ sở mới sẽ trở thành một phần quan trọng trong hệ thống cơ sở hạ tầng không chỉ của Estonia mà còn của toàn bộ khu vực Baltic.