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Mỹ rút hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu trên không khỏi Israel

Hoàng Vân
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Ngày 6/7, theo hình ảnh vệ tinh được công bố, quân đội Mỹ đã rút hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu trên không khỏi Israel.

Mỹ rút hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu trên không khỏi Israel vào tháng 7 / 2026 - Ảnh 1.

Một máy bay tiếp nhiên liệu trên không của quân đội Mỹ.

Hình ảnh từ vệ tinh Sentinel-2 của Liên minh châu Âu cho thấy, quân đội Mỹ đã rút ít nhất 32 máy bay tiếp nhiên liệu khỏi sân bay Ben Gurion ở miền Trung Israel vào đầu tháng 7/2026.

Khoảng 60 đến 70 máy bay KC-135 Stratotanker và Boeing KC-46 Pegasus đã được triển khai tại đó vào tháng 6/2026.

Có tới 16 máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Mỹ đã được triển khai tại sân bay Ramon ở miền Nam Israel. Hiện vẫn chưa rõ liệu có chiếc nào trong số này đã được rút về hay chưa.


Động thái này đánh dấu một bước giảm leo thang đáng kể từ phía Mỹ.

Mỹ đã cam kết theo bản ghi nhớ ký kết với Iran hôm 17/6 sẽ không mở rộng triển khai quân sự ở Trung Đông trong khi các cuộc đàm phán về một thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt chiến tranh đang diễn ra.

Mặc dù việc rút quân một phần có tác động trực tiếp đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trong khu vực, nhưng các máy bay tiếp nhiên liệu trên không có thể đã được rút đi để bảo trì, hoặc thậm chí là một phần của việc luân chuyển tài sản.

Về lâu dài, việc triển khai quân sự của Mỹ tại Israel dự kiến sẽ gia tăng.

Báo cáo từ tháng trước tiết lộ, Mỹ đang cân nhắc việc chuyển một số hoạt động quân sự khỏi các căn cứ dễ bị tổn thương ở vùng Vịnh Ba Tư sau hoạt động quân sự của Iran.

Một báo cáo của tờ Wall Street Journal cho biết, các căn cứ của Mỹ có thể được chuyển đến Israel.

Theo South Front
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Tags

Mỹ

Israel

máy bay tiếp nhiên liệu

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