HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ rót 672 triệu USD để xử lý kho uranium của Iran?

Huệ Bình
|

Mỹ đề xuất chi 672 triệu USD trong gói ngân sách 80 tỉ USD để xử lý kho uranium của Iran, nhiệm vụ được cho là thách thức lớn như chiến dịch năm 1994.

Theo nguồn tin của Fox News Digital, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đang đề xuất gói ngân sách 672 triệu USD nhằm phục vụ hoạt động di dời vật liệu hạt nhân của Iran, tăng cường công tác thanh sát, xác minh cùng các hoạt động chống phổ biến vũ khí hạt nhân khác.

Đây là một phần trong gói ngân sách bổ sung trị giá 80 tỉ USD của Nhà Trắng.

Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc thu hồi và loại bỏ các vật liệu hạt nhân của Iran, gồm uranium hexafluoride (UF6), uranium dưới nhiều dạng khác nhau và nhiên liệu của các lò phản ứng nghiên cứu, kể cả uranium làm giàu cấp độ cao.

Bên cạnh đó, đề nghị ngân sách cũng bao gồm các hoạt động xác minh của Mỹ tại Iran, hỗ trợ các đợt thanh sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), tăng cường khả năng phát giác các hoạt động buôn lậu vật liệu hạt nhân và mở rộng hoạt động của Đội hỗ trợ khẩn cấp hạt nhân tại Trung Đông.

Mỹ đầu tư ngân sách 672 triệu USD trong ngân sách Mỹ 2026 để xử lý kho uranium Iran - Ảnh 1.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất gói ngân sách 672 triệu USD để loại bỏ vật liệu hạt nhân của Iran. Ảnh: EPA

Chia sẻ với Fox News Digital hôm 24-6, quan chức Nhà Trắng cho biết khoản ngân sách sẽ được chuyển cho Bộ Năng lượng nhằm hỗ trợ các hoạt động chấm dứt khả năng phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran, kể cả việc xử lý các vật liệu, kỹ thuật, trang thiết bị và hạ tầng nhạy cảm liên quan đến phổ biến hạt nhân.

Đề nghị ngân sách được đưa ra trong lúc các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang nỗ lực cụ thể hóa bản ghi nhớ ghi nhớ (MoU) được ký kết gần đây thành một thỏa thuận chi tiết hơn, nhằm kiểm soát chương trình hạt nhân và kho dự trữ uranium làm giàu của Tehran.

Hiện tại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đang trình bày trước Ủy ban Nghiên cứu Cộng hòa thuộc Hạ viện về gói ngân sách 80 tỉ USD nhằm chi trả cho chiến dịch Epic Fury (tạm dịch: Thịnh nộ kinh hoàng) và bổ sung kho dự trữ đạn dược của Mỹ.

Trước đó, bản ghi nhớ ký ngày 17-6 giữa Mỹ và Iran đã mở đường cho các cuộc đàm phán kỹ thuật tại Thụy Sĩ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu. Tuy nhiên, bản ghi nhớ chưa xác định số phận cuối cùng của kho uranium làm giàu của Iran.

Cả hai phía đều chưa công bố đã đạt được thỏa thuận về việc số vật liệu đó sẽ tiếp tục được giữ lại Iran, được giảm nồng độ, chuyển sang một quốc gia khác hay bị tiêu hủy hoàn toàn.

Khoản 672 triệu USD là một phần trong gói ngân sách bổ sung 80 tỉ USD của chính quyền Mỹ liên quan đến cuộc xung đột với Iran và các diễn biến sau đó.

Việc xử lý kho uranium làm giàu của Iran được dự báo là thách thức lớn. Điển hình như năm 1994, trong chiến dịch bí mật mang tên Project Sapphire, Mỹ từng phải mất nhiều tuần đóng gói, áp tải an ninh nghiêm ngặt và dùng không quân vận tải để vận chuyển 600 kg uranium làm giàu cấp độ cao khỏi Kazakhstan về Mỹ sau khi Liên Xô sụp đổ.

"Đất vàng" không còn gọi tên Trung Quốc: "Đại bàng số 1" chọn Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực thế giới đua nhau chiếm lĩnh
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Iran

Uranium

ngân sách Mỹ 2026

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại