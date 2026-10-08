Mỹ ra thông báo khẩn chuẩn bị nối lại các cuộc tấn công toàn diện nhằm vào Iran

Theo Axios, Lầu Năm Góc đã chỉ thị Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) hoàn tất công tác chuẩn bị cho một chiến dịch mới nhằm vào Iran.

Ấn phẩm Axios đưa ra thông báo trên và lưu ý rằng quyết định cuối cùng về việc nối lại các cuộc ném bom thuộc về Tổng thống Donald Trump.

"Các cơ sở năng lượng, hạ tầng quân sự và những trung tâm hạt nhân đều có thể trở thành mục tiêu của chiến dịch tấn công mới", trang Axios đưa tin.

Quan điểm này cũng được các phương tiện truyền thông phương Tây khác chia sẻ, khi họ lưu ý Iran có thể vẫn giữ lại được một lượng lớn uranium làm giàu cấp độ cao sau những cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

"Theo IAEA, hơn 200kg uranium được làm giàu đến cấp độ 60% vẫn còn nằm trong khu phức hợp đường hầm ở Isfahan, cùng với một phần kho dự trữ ở Natanz", bài báo nêu rõ.

Mỹ đã sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran?

Cần nhắc lại, những cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran để giải quyết xung đột một lần nữa lại rơi vào bế tắc, và việc các thanh tra viên IAEA tiếp cận một số cơ sở hạt nhân trong tình trạng hư hại vẫn bị hạn chế.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ, nhà lãnh đạo tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Mỹ đã đạt được hầu hết các mục tiêu, nhưng sẵn sàng nối lại việc ném bom Cộng hòa Hồi giáo Iran, đặc biệt khi chính quyền Iran tiếp tục tấn công có hệ thống các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz.

Như phương tiện truyền thông phương Tây đã lưu ý, Tổng thống Mỹ khó có thể quyết định nối lại việc ném bom Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội, bởi hậu quả có thể cực kỳ nghiêm trọng.