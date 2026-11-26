Mỹ kết luận sơ bộ không có hành vi lẩn tránh thuế đối với thép chống ăn mòn sản xuất tại Indonesia từ nguyên liệu thép cán nguội Việt Nam.

Ngày 24/11/2026, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố kết luận sơ bộ trong vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm thép chống ăn mòn được gia công tại Indonesia từ thép cán nguội có xuất xứ Việt Nam, trước khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Theo kết luận sơ bộ, DOC xác định các sản phẩm thép chống ăn mòn hoàn thiện tại Indonesia từ nguyên liệu thép cán nguội của Việt Nam không có hành vi lẩn tránh các biện pháp thuế chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) mà Mỹ đang áp dụng đối với mặt hàng thép chống ăn mòn nhập khẩu từ Việt Nam.

Trong quá trình điều tra, DOC đã tiếp nhận bản trả lời câu hỏi của 4 doanh nghiệp Indonesia, gồm AMNS, Sunrise, TML và PT Alex Indo. Các doanh nghiệp này đều khẳng định không xuất khẩu sang Mỹ sản phẩm thép cuộn mạ chống ăn mòn (CORE) được sản xuất tại Indonesia từ thép cán nguội (CRS) có xuất xứ Việt Nam trong thời kỳ điều tra.

DOC cho biết không có thông tin nào trong hồ sơ vụ việc cho thấy những nội dung kê khai của 4 doanh nghiệp thiếu chính xác. Trên cơ sở đó, cơ quan này không tìm thấy bằng chứng chứng minh các sản phẩm CORE xuất khẩu từ Indonesia sang Mỹ trong giai đoạn điều tra được hoàn thiện hoặc lắp ráp tại Indonesia bằng nguyên liệu thép cán nguội có nguồn gốc từ Việt Nam.

Đáng chú ý, kết luận sơ bộ không có hành vi lẩn tránh thuế được DOC áp dụng trên phạm vi toàn Indonesia, thay vì giới hạn trong 4 doanh nghiệp đã tham gia trả lời câu hỏi điều tra.

Với kết quả này, ở giai đoạn sơ bộ, DOC chưa có cơ sở mở rộng phạm vi áp dụng các lệnh thuế CBPG và CTC hiện hành đối với thép chống ăn mòn của Việt Nam sang các sản phẩm thuộc diện điều tra chống lẩn tránh.

Bộ Công Thương đánh giá kết quả trên là tín hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, xuất khẩu thép cán nguội, đặc biệt là những đơn vị cung cấp nguyên liệu cho các nhà sản xuất thép chống ăn mòn tại Indonesia. Kết quả này góp phần bảo đảm tính liên tục của chuỗi cung ứng, hoạt động sản xuất và thương mại thép giữa hai nước.

Dù vậy, Bộ Công Thương lưu ý đây mới chỉ là kết luận sơ bộ. DOC vẫn sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục điều tra cần thiết trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.