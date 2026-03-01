Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức xác nhận việc bắt đầu chiến dịch quân sự ở Iran nhằm "bảo vệ người dân Mỹ".

Ông Trump nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của quân đội là phá hủy hoàn toàn ngành công nghiệp tên lửa Iran và loại bỏ lực lượng hải quân của nước này.

Ông Trump cáo buộc Tehran đang cố gắng khôi phục chương trình hạt nhân và phát triển tên lửa tầm xa có khả năng vươn tới Hoa Kỳ.

Đáp lại, Iran đã tuyên bố chuẩn bị trả đũa và hứa sẽ có "phản ứng tàn khốc" đối với cuộc tấn công phối hợp của Mỹ - Israel "Tehran đang chuẩn bị trả thù, phản ứng sẽ rất tàn khốc", các quan chức cho biết.

Tên lửa hành trình Tomahawk bay qua lãnh thổ Iraq để tấn công Iran.

Theo thông tin sơ bộ, Mỹ đã phóng hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk vào Iran, chúng được phát hiện trên bầu trời Iraq, cho thấy sự khởi đầu của một chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Tờ New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay, hàng chục cuộc tấn công đang được thực hiện bởi các máy bay chiến đấu đóng tại các căn cứ trên khắp Trung Đông, cũng như từ tàu sân bay ngoài khơi, hành động này nhằm mục đích gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của Iran.

Theo một quan chức Israel trả lời kênh truyền hình địa phương Channel 12, các cuộc tấn công phối hợp sẽ kéo dài ít nhất 4 ngày. Chiến dịch rất dữ dội, được lên kế hoạch qua nhiều giai đoạn. Theo nguồn tin dự báo, Tehran sẽ thay đổi lập trường ngay ngày hôm sau.

Những tuyên bố như vậy cho thấy mong muốn của các đồng minh là thay đổi triệt để tình hình trong khu vực bằng vũ lực. Giới chuyên gia nhận xét việc sử dụng các nhóm tàu sân bay và lực lượng không quân đóng xung quanh cho thấy mức độ chuẩn bị và phối hợp cao giữa Washington và Tel Aviv.