Theo Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, chính quyền ông Trump phê duyệt thương vụ vận chuyển gần 900.000 chip AI do Nvidia và AMD sản xuất cho công ty Trung Quốc.

Hôm 19/11, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông tin Bộ Thương mại cấp phép xuất khẩu 879.000 chip AI tiên tiến của Nvidia và AMD sang Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026.

Trong đó, có 75.000 chip dành cho Tập đoàn công nghệ Alibaba, 150.000 chip cho Tập đoàn công nghệ TencentHoldings Ltd., 43.000 chip cho Tập đoàn công nghệ Baidu và 4.000 chip cho Tập đoàn BYD. Những doanh nghiệp này đều nằm trong danh sách công ty bị Lầu Năm Góc xác định có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Chip trí tuệ nhân tạo của hãng Advanced Micro Devices (AMD). (Ảnh: Reuters)

Việc công khai những dữ liệu hiếm thấy về giấy phép xuất khẩu chip diễn ra khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chịu áp lực giám sát ngày càng lớn, sau những thông tin liên quan đến vụ bê bối tình ái của cựu CEO Nvidia Jensen Huang với một người bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc. Sự việc cũng làm dấy lên những lời kêu gọi mới ở Washington về lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.

Tài liệu được công bố cho thấy nhiều doanh nghiệp đề nghị cấp phép xuất khẩu hơn 3,4 triệu chip sang Trung Quốc trong khoảng thời gian nói trên. Tuy nhiên, chưa rõ số giấy phép được phê duyệt thực sự dẫn đến bao nhiêu lô hàng được chuyển tới Trung Quốc, bao gồm chip H200 của Nvidia và dòng MI325X tương đương của AMD.

Những thông tin liên quan đến ông Huang cũng khiến dư luận chú ý hơn đến trường hợp chip AI của Nvidia bị buôn lậu sang Trung Quốc mà không bị trừng phạt, qua đó làm gia tăng sức ép đối với chính quyền ông Trump trong việc trấn áp mối đe dọa công nghệ đến từ Bắc Kinh.

“Việc hơn 30% chip AI được xuất khẩu sang Trung Quốc lại đến tay các doanh nghiệp mà Bộ Chiến tranh Mỹ xếp vào nhóm công ty quân sự Trung Quốc là điều đáng kinh ngạc. Điều này đặt ra nghi vấn liệu Bộ Thương mại có thực hiện những đánh giá nghiêm túc về an ninh quốc gia trước khi cấp phép hay không”, ông Chris McGuire, cựu quan chức cấp cao phụ trách công nghệ và kiểm soát xuất khẩu của Mỹ nói.

Theo Nvidia, việc cấp phép xuất khẩu được thực hiện với những điều kiện nghiêm ngặt và số lượng hạn chế. Hãng cũng cho biết dù nhận được một số giấy phép, nhưng công ty hiện dừng vận chuyển chip H200 sang Trung Quốc.

Trong khi đó, AMD khẳng định doanh nghiệp tuân thủ quy định và luật kiểm soát xuất khẩu hiện hành của Mỹ, đồng thời duy trì những quy trình kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo tuân thủ trên toàn bộ hoạt động kinh doanh quốc tế.

Alibaba, Tencent, Baidu, BYD, Bộ Thương mại Mỹ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các đề nghị bình luận đối với thông tin trên.