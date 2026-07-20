Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân trên toàn thế giới nâng cao cảnh giác khi nguy cơ căng thẳng tiếp tục gia tăng.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh trên phạm vi toàn cầu, khuyến cáo công dân Mỹ nâng cao cảnh giác trong bối cảnh lo ngại xung đột với Iran tiếp tục leo thang.

Trong thông báo ngày 18/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, môi trường an ninh vẫn rất phức tạp với nguy cơ leo thang ngoài dự kiến".

Cơ quan này khuyến cáo công dân Mỹ trên toàn thế giới, đặc biệt là những người đang ở Trung Đông, theo dõi sát các diễn biến mới và tuân thủ hướng dẫn của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ gần nhất.

Cảnh báo cũng lưu ý việc hủy chuyến bay và tình trạng đóng cửa không phận theo từng thời điểm có thể gây gián đoạn hoạt động đi lại.

Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời cho biết các cơ sở ngoại giao của nước này, gồm những cơ sở ngoài Trung Đông, đã trở thành mục tiêu.

Cơ quan này cũng cảnh báo các nhóm ủng hộ Iran có thể tấn công "các lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên quan đến Mỹ và/hoặc công dân Mỹ trên toàn thế giới".

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận 2 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng tại Jordan ngày 17/7 trong lúc lực lượng Mỹ và các đồng minh đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran.

Theo bài viết, con số này nâng tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng đã được chính thức xác nhận kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu vào tháng 2 lên 16 người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không đăng bất kỳ bài viết nào trên mạng xã hội Truth Social trong hơn 24 giờ và chỉ đưa ra phản hồi ngắn khi được NewsNation hỏi về vụ việc.

"Đó là điều rất đáng buồn. Chúng tôi không muốn chứng kiến điều đó xảy ra. Họ đã hy sinh để phục vụ đất nước", ông Donald Trump nói, đồng thời nhắc lại rằng Mỹ sẽ "không bao giờ" để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tối 18/7, CENTCOM công bố một đợt không kích mới muộn hơn thường lệ sau khi gần như không đưa ra thông tin nào trong phần lớn thời gian của ngày.

Bộ chỉ huy này cho biết các cuộc tấn công nhằm "trừng phạt nhanh chóng" các lực lượng thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mà họ cho là chịu trách nhiệm về cái chết của các quân nhân Mỹ.

Truyền thông Iran xác nhận đã xảy ra một số vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào đảo Qeshm và các thành phố cảng Bandar Abbas cùng Sirik trong đêm.

Tuy nhiên, cường độ không kích được cho là thấp hơn nhiều so với 7 đêm trước đó, khi nhiều cây cầu và các mục tiêu hạ tầng khác bị tấn công.

Kể từ khi Mỹ nối lại các cuộc không kích quy mô lớn hồi đầu tháng này, Iran gần như tiến hành các đợt đáp trả hằng ngày bằng tên lửa và UAV nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Các mục tiêu bị Iran nhắm tới gồm căn cứ quân sự và những cơ sở có liên quan đến Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Iraq và Syria.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố trong một thông điệp bằng văn bản ngày 19/7 rằng Mỹ sẽ phải nhận "một bài học không thể nào quên", sau khi Iran nhiều lần cảnh báo "toàn bộ khu vực sẽ phải trả giá" vì các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran.

Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ từ ngày 27/6 đến ngày 18/7 đã khiến 50 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cùng hơn 500 người bị thương.

Theo bài viết, khoảng 3.500 người Iran đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên bắt đầu từ tháng 2, trong khi các chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon được cho là đã cướp đi thêm khoảng 4.300 sinh mạng.

Theo RT



