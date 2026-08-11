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Mỹ nữ bị bỏ quên: Trượt suất ra mắt cùng BLACKPINK, đẹp như tiên nga giáng thế nhưng chưa được công nhận top visual

Tuyết Anh
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Dù vẫn là một trong những thần tượng nổi bật của thế hệ, nhưng quanh sự nghiệp của mỹ nhân này vẫn đầy điều tiếc nuối.

Cho Mi-yeon sinh ngày 31/1/1997 tại Hàn Quốc. Cô bắt đầu con đường thực tập sinh từ năm 2010 khi gia nhập YG Entertainment. Miyeon từng được cân nhắc trong dự án nhóm nữ mang tên Pink Punk - đội hình tiền thân của BLACKPINK nhưng cuối cùng lại phải rẽ sang một con đường hoàn toàn khác. Miyeon có khoảng 5 năm làm thực tập sinh tại YG Entertainment, từ năm 2010 đến 2015. Tuy nhiên, kế hoạch đội hình của YG cuối cùng thay đổi. Nhóm được thu gọn xuống còn 4 thành viên và Miyeon không có tên trong đội hình debut chính thức. Năm 2016, BLACKPINK chính thức debut và nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới.

- Ảnh 1.

Miyeon trượt suất debut cùng BLACKPINK

- Ảnh 2.

(G)I-LDE trong đội hình đầu tiên

Trong khi đó, Miyeon phải bắt đầu lại hành trình sự nghiệp từ con số gần như bằng 0. Cô tiếp tục theo học thanh nhạc, tìm kiếm cơ hội mới và cuối cùng gia nhập Cube Entertainment. Tháng 5/2018, Miyeon chính thức debut cùng (G)I-DLE. Với vị trí main vocalist, cô nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca chủ lực của nhóm. Những năm đầu hoạt động, (G)I-DLE từng bước tạo dựng màu sắc riêng nhờ khả năng tự sản xuất âm nhạc và hình ảnh. Tuy nhiên, năm 2021, nhóm đối diện một trong những biến cố nghiêm trọng nhất khi Soojin rời nhóm sau scandal bạo lực học đường. (G)I-DLE sau đó gần như đóng băng hoạt động trong khoảng một năm và từng đứng trước nguy cơ đánh mất vị thế đã gây dựng.

- Ảnh 3.

Miyeon debut là main vocal của (G)I-DLE

- Ảnh 4.

(G)I-DLE từng gặp biến cố tưởng như khó trở lại, cuối cùng lội ngược dòng ngoạn mục vào năm 2022

Thay vì sụp đổ, nhóm lại tạo nên cú lội ngược dòng mạnh mẽ với TOMBOY vào năm 2022. Ca khúc trở thành bước ngoặt lớn, đưa (G)I-DLE trở lại tâm điểm Kpop. Sau đó, nhóm tiếp tục nối dài thành công bằng loạt hit như Nxde , Queencard , Super Lady Fate . Chuỗi thành tích này giúp (G)I-DLE khẳng định vị thế một trong những nhóm nữ Gen 4 nổi bật, đặc biệt với màu sắc âm nhạc được xây dựng dựa trên khả năng sáng tạo và tự sản xuất của các thành viên.

- Ảnh 5.

Sau khi (G)I-DLE tái định vị, đổi tên thành I-DLE, sức hút hoàn toàn không còn được như trước

Tuy nhiên, trong những đợt comeback gần đây, nhóm bắt đầu cho thấy dấu hiệu chững lại ở một số chỉ số digital cũng như mức độ thảo luận truyền thông. Nhất là sau khi (G)I-DLE tái định vị, đổi tên thành I-DLE, sức hút hoàn toàn không còn được như trước. Công thức âm nhạc quen thuộc bị nhận xét là có phần lặp lại, trong khi thị trường liên tục xuất hiện những nhóm nữ Gen 4 và Gen 5 mới. Việc các thành viên đồng thời mở rộng hoạt động cá nhân cũng khiến sức hút của nhóm có sự phân tán nhất định.

Xét riêng về năng lực, Miyeon sở hữu nhiều lợi thế đáng kể. Là main vocalist của (G)I-DLE, cô có chất giọng dày, sáng và khả năng xử lý những phân đoạn cao tương đối ổn định. Nữ thần tượng thường đảm nhận những phần hát quan trọng, góp phần tạo nên màu sắc vocal đặc trưng của nhóm.

- Ảnh 6.

Không chỉ có giọng hát, ngoại hình cũng là một trong những điểm mạnh nổi bật của Miyeon

Không chỉ có giọng hát, ngoại hình cũng là một trong những điểm mạnh nổi bật của Miyeon. Nữ thần tượng sở hữu gương mặt hài hòa, đường nét thanh tú, sống mũi cao và khí chất nhẹ nhàng, thanh lịch. So với hình tượng girl crush mạnh mẽ thường xuất hiện trong Kpop, Miyeon mang vẻ đẹp thiên về sự nữ tính, đài các và có phần giống hình tượng nữ chính phim truyền hình. Đây cũng là lý do cô thường được người hâm mộ gọi bằng những mỹ từ dành cho nhan sắc. Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ: dù sở hữu visual được đánh giá cao, Miyeon vẫn chưa thực sự trở thành cái tên thường xuyên xuất hiện trong những cuộc đua visual nổi bật nhất thế hệ 4.

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Miyeon sở hữu nhan sắc nổi bật, chuẩn gu Hàn Quốc

- Ảnh 8.

Top visual gen 4 quen thuộc với công chúng vẫn là Jang Wonyoung, Karina, Sullyoon và Yuna

Khi nhắc đến top visual nổi bật của Kpop Gen 4, 4 cái tên như Jang Wonyoung, Karina, Sullyoon hay Yuna thường xuyên được đưa lên bàn cân. Miyeon lại hiếm khi xuất hiện với tần suất tương đương trong những danh sách gây tranh luận trên mạng xã hội. Điều này không đồng nghĩa nhan sắc của Miyeon kém nổi bật. Ngược lại, cô sở hữu vẻ đẹp khá chuẩn mực và dễ nhận được thiện cảm. Vấn đề nằm nhiều hơn ở khả năng tạo dấu ấn đại chúng.

- Ảnh 9.

Miyeon theo đuổi hình tượng tương đối an toàn, thanh lịch và ổn định

Miyeon theo đuổi hình tượng tương đối an toàn, thanh lịch và ổn định. Cô không thường xuyên tạo ra những màn biến hóa ngoại hình gây sốt, cũng chưa có một hình ảnh mang tính biểu tượng đủ mạnh để khiến công chúng lập tức liên tưởng đến riêng mình. Trong Kpop, visual không chỉ được quyết định bởi đường nét gương mặt. Khả năng tạo xu hướng, một khoảnh khắc viral, phong cách thời trang đặc trưng hay thần thái sân khấu đều có thể biến một thần tượng đẹp thành một "biểu tượng visual". Đây là khía cạnh mà Miyeon vẫn chưa tạo được dấu ấn mạnh như một số đối thủ cùng thế hệ.

- Ảnh 10.
- Ảnh 11.

Ngay trong nội bộ (G)I-DLE, Miyeon đôi khi cũng bị đặt cạnh Shuhua về sức hút hình ảnh

Ngay trong nội bộ (G)I-DLE, Miyeon đôi khi cũng bị đặt cạnh Shuhua về sức hút hình ảnh. Nếu Miyeon gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch thì Shuhua lại sở hữu những yếu tố dễ tạo thảo luận trên mạng xã hội như làn da trắng nổi bật, thần thái sân khấu và tính cách bộc trực, thường xuyên tạo ra những khoảnh khắc viral. Vì vậy, dù Miyeon có lợi thế rõ ràng về nhan sắc, mức độ phủ sóng và "viral impact" đôi khi vẫn không tương xứng với những gì người ta kỳ vọng ở một visual sở hữu ngoại hình như cô.

- Ảnh 12.

Dù vẫn thành công debut trong 1 nhóm nhạc nổi tiếng, nhưng sự nghiệp Miyeon vẫn có nhiều cột mốc đáng tiếc

Dù vẫn thành công debut trong 1 nhóm nhạc nổi tiếng, nhưng sự nghiệp Miyeon vẫn có nhiều cột mốc đáng tiếc. Hành trình của Miyeon đặc biệt bởi cô từng đứng rất gần một trong những cột mốc lớn nhất của Kpop nhưng cuối cùng lại không bước qua cánh cửa ấy. BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ toàn cầu, còn Miyeon bắt đầu lại tại một công ty khác và cùng (G)I-DLE trải qua đủ những cung bậc từ debut, khủng hoảng, nguy cơ tan rã đến màn hồi sinh ngoạn mục. Sau tất cả, Miyeon vẫn có được vị trí riêng: một main vocalist sở hữu giọng hát được công nhận và một visual mang vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính hiếm thấy trong thế hệ thần tượng hiện tại. Không ngoa khi nói rằng, Miyeon chính là 1 mỹ nữ bị bỏ quên của Kpop. Với nhan sắc và thực lực sẵn có, cô nàng xứng đáng được ghi nhận tích cực hơn.

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