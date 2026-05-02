Mỹ nói Iran thiệt hại 5 tỉ USD do phong tỏa hải quân, Iran siết vịnh Ả Rập và Hormuz

Thu Hương |

Lệnh phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz từ ngày 13-4 đã khiến Iran thất thu khoảng 4,8 tỉ USD và đứng trước nguy cơ cạn kiệt khả năng lưu trữ dầu mỏ.

Theo báo cáo từ Axios công bố sáng 2-5, Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính Iran đã tổn thất gần 5 tỉ USD doanh thu dầu mỏ kể từ khi quân đội Mỹ thiết lập lệnh phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz.

Đây là hệ quả trực tiếp từ chiến dịch kiểm soát hàng hải do Mỹ triển khai nhằm gây áp lực tối đa lên nền kinh tế của Tehran sau những căng thẳng quân sự nổ ra đầu năm 2026.

Theo các quan chức Lầu Năm Góc, tính từ ngày 13-4 đến nay, quân đội Mỹ đã chặn và điều hướng hơn 40 tàu chở dầu cùng các phương tiện vận chuyển hàng của Iran.

Hiện có 2 tàu đã bị phía Mỹ thu giữ hoàn toàn. Đặc biệt, 31 tàu chở dầu khác mang theo tổng cộng 53 triệu thùng dầu thô với trị giá hơn 4,8 tỉ USD đang bị mắc kẹt tại vịnh Oman và không thể di chuyển ra thị trường quốc tế.

Một quan chức Mỹ chia sẻ với tờ The Jerusalem Post rằng "lệnh phong tỏa đang hoạt động hoàn hảo" và "không có hoạt động giao thương kinh tế nào có thể ra hoặc vào Iran".

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc thất thu ngân sách, Iran còn đối mặt với cuộc khủng hoảng hậu cần nghiêm trọng - theo The Jerusalem Post. Tờ báo này ngày 30-4 đưa tin Iran đang cạn kiệt năng lực lưu trữ dầu thô sản xuất ra. Các chuyên gia dự báo nước này sẽ đạt mức giới hạn lưu trữ trong khoảng 15 đến 60 ngày tới.

Do không thể xuất khẩu, Tehran buộc phải tận dụng tối đa các kho bãi trên đất liền và sử dụng các tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) làm kho chứa nổi trên biển. Mỗi tàu VLCC có thể chứa khoảng 2 triệu thùng dầu, nhưng nguồn lực này cũng có hạn.

Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz: Iran thiệt hại gần 5 tỷ USD, ông Donald Trump ví Hải quân như "hải tặc" - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến đến nói chuyện với các phóng viên trước khi lên trực thăng Marine One tại Nhà Trắng, thủ đô Washington - Mỹ vào ngày 1-5. Ảnh: AP.

Liên quan đến vấn đề này, phát biểu tại bang Florida - Mỹ hôm 1-5, Tổng thống Donald Trump đã mô tả việc thu giữ hàng hóa và dầu mỏ của Iran là một "công việc kinh doanh rất có lợi nhuận".

Tổng thống Mỹ lập luận Iran đã sử dụng eo biển Hormuz như một vũ khí trong nhiều năm, nên ông quyết định "đóng cửa eo biển này với họ".

Về các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết: "Thành thật mà nói, có lẽ chúng ta tốt hơn hết là không nên đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào".

Trong khi đó, theo các báo cáo từ Anadolu, ông Donald Trump đang tìm cách thành lập một liên minh quốc tế nhằm khôi phục lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz.

Đáp trả lại áp lực từ phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã ra tuyên bố sẽ thực thi "những quy tắc mới" trên các vùng biển gần bờ biển Iran ở biển Ả Rập và eo biển Hormuz, theo thông tin từ đài Al Jazeera hôm 1-5.

IRGC cho biết lực lượng này sẽ thực hiện "kiểm soát gần 2.000 km đường bờ biển của Iran" tại vịnh Ả Rập và eo biển Hormuz và sẽ biến vùng biển này thành "nguồn tự hào và sức mạnh cho người dân Iran, đồng thời là nguồn an ninh và thịnh vượng cho khu vực".
