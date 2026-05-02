Theo báo cáo từ Axios công bố sáng 2-5, Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính Iran đã tổn thất gần 5 tỉ USD doanh thu dầu mỏ kể từ khi quân đội Mỹ thiết lập lệnh phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz.

Đây là hệ quả trực tiếp từ chiến dịch kiểm soát hàng hải do Mỹ triển khai nhằm gây áp lực tối đa lên nền kinh tế của Tehran sau những căng thẳng quân sự nổ ra đầu năm 2026.

Theo các quan chức Lầu Năm Góc, tính từ ngày 13-4 đến nay, quân đội Mỹ đã chặn và điều hướng hơn 40 tàu chở dầu cùng các phương tiện vận chuyển hàng của Iran.

Hiện có 2 tàu đã bị phía Mỹ thu giữ hoàn toàn. Đặc biệt, 31 tàu chở dầu khác mang theo tổng cộng 53 triệu thùng dầu thô với trị giá hơn 4,8 tỉ USD đang bị mắc kẹt tại vịnh Oman và không thể di chuyển ra thị trường quốc tế.

Một quan chức Mỹ chia sẻ với tờ The Jerusalem Post rằng "lệnh phong tỏa đang hoạt động hoàn hảo" và "không có hoạt động giao thương kinh tế nào có thể ra hoặc vào Iran".

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc thất thu ngân sách, Iran còn đối mặt với cuộc khủng hoảng hậu cần nghiêm trọng - theo The Jerusalem Post. Tờ báo này ngày 30-4 đưa tin Iran đang cạn kiệt năng lực lưu trữ dầu thô sản xuất ra. Các chuyên gia dự báo nước này sẽ đạt mức giới hạn lưu trữ trong khoảng 15 đến 60 ngày tới.

Do không thể xuất khẩu, Tehran buộc phải tận dụng tối đa các kho bãi trên đất liền và sử dụng các tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) làm kho chứa nổi trên biển. Mỗi tàu VLCC có thể chứa khoảng 2 triệu thùng dầu, nhưng nguồn lực này cũng có hạn.

Liên quan đến vấn đề này, phát biểu tại bang Florida - Mỹ hôm 1-5, Tổng thống Donald Trump đã mô tả việc thu giữ hàng hóa và dầu mỏ của Iran là một "công việc kinh doanh rất có lợi nhuận".

Tổng thống Mỹ lập luận Iran đã sử dụng eo biển Hormuz như một vũ khí trong nhiều năm, nên ông quyết định "đóng cửa eo biển này với họ".

Về các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết: "Thành thật mà nói, có lẽ chúng ta tốt hơn hết là không nên đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào".

Trong khi đó, theo các báo cáo từ Anadolu, ông Donald Trump đang tìm cách thành lập một liên minh quốc tế nhằm khôi phục lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz.