3 kịch bản rủi ro từ gián đoạn eo biển Hormuz

Ban Thời sự |

Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng hàng đầu của thế giới, tiếp tục bị gián đoạn và có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho kinh tế toàn cầu.

Liên hợp quốc đã đưa ra những kịch bản rủi ro từ thực trạng tại eo biển Hormuz. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo tình trạng gián đoạn ở tuyến hàng hải chiến lược này do xung đột ở Trung Đông có thể gây ra những hệ lụy cho kinh tế toàn cầu theo 3 kịch bản như sau:

Thứ nhất, trong kịch bản xấu nhất, nếu eo biển Hormuz bị đóng đến hết năm 2026, lạm phát toàn cầu có thể tăng vọt vượt 6%, trong khi tăng trưởng kinh tế giảm xuống còn 2%.

Trong kịch bản thứ 2, nếu tình trạng gián đoạn kéo dài đến giữa năm nay, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm còn 2,5%, lạm phát tăng lên 5,4%. Khoảng 80 triệu người có thể rơi vào cảnh nghèo đói hoặc đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.

Còn trong kịch bản khả quan nhất, ngay cả khi những gián đoạn được dỡ bỏ lập tức, chuỗi cung ứng vẫn cần nhiều tháng để phục hồi. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến giảm từ 3,4% xuống 3,1%, trong khi lạm phát tăng lên mức 4,4%.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, eo biển Hormuz nếu tắc nghẽn càng lâu, khả năng đảo ngược thiệt hại sẽ càng khó và gây ra chi phí rất lớn. Ông kêu gọi các bên liên quan hãy mở lại eo biển Hormuz.

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

