Mỹ và Nhật Bản có kế hoạch hợp tác xây dựng mỏ khai thác kim loại đất hiếm sâu nhất thế giới. Theo Bloomberg, cơ sở này dự kiến sẽ được đặt dưới đáy Thái Bình Dương ở độ sâu khoảng 6 km gần đảo Minami-Torishima.

Hòn đảo này nằm cách Tokyo khoảng 2.000 km về phía đông nam và có diện tích không quá 1,5 km vuông. Vị trí này nằm ở nơi giao thoa của các mỏ khoáng sản quý hiếm dưới đáy biển sâu.

Một tuyên bố chung từ các bên nhấn mạnh rằng nguồn tài nguyên này có khả năng "đáp ứng nhu cầu công nghiệp trong nhiều thế kỷ".

Giới chức Nhật Bản ước tính mỏ này có thể chứa hàng chục triệu tấn các nguyên tố đất hiếm, bao gồm yttrium, dysprosium và gadolinium... Những vật liệu này được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, xe điện, nam châm và thiết bị quân sự.

Ảnh do AI thực hiện.

Cho đến nay, tất cả các hoạt động thăm dò đều do Nhật Bản thực hiện độc quyền, quốc gia này sở hữu công nghệ thăm dò nước sâu rất phát triển. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, một số công ty Bắc Mỹ, bao gồm cả Deep Reach Technology có trụ sở tại Houston (Mỹ), cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến dự án.

Việc thu hút các công ty Mỹ có kinh nghiệm trong khoan dầu khí có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề mà hầu hết các chuyên gia hiện đang hoài nghi. Các cuộc đàm phán vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Trước đó, Trung Quốc đã siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với kim loại đất hiếm, cũng như các công nghệ và thiết bị liên quan, vào năm 2025.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu kim loại đất hiếm của Trung Quốc đã tăng 6% vào năm 2024 và thêm 12,9% vào năm 2025, đạt 62.580 tấn.

Đất hiếm (REE) được xem là "xương sống" của cuộc cách mạng công nghiệp xanh nhờ những đặc tính từ tính, quang học và hóa học đặc biệt. Chuyển dịch năng lượng tái tạo Năng lượng gió: Neodymium, Dysprosium và Praseodymium là thành phần cốt lõi tạo ra nam châm vĩnh cửu siêu mạnh trong các máy phát điện của tua-bin gió ngoài khơi, giúp tối ưu hóa hiệu suất phát điện mà không cần bộ truyền động cơ học phức tạp.

Năng lượng mặt trời: Europium và Yttrium được sử dụng trong các lớp phủ quang học và linh kiện cải tiến hiệu suất hấp thụ ánh sáng của tấm pin mặt trời. Giao thông xanh & động cơ Điện Xe điện (EV): Nam châm đất hiếm giúp thu nhỏ kích thước nhưng lại tăng tối đa công suất cho động cơ xe điện.

Pin sạc: Lanthanum và Cerium được dùng rộng rãi trong pin Nickel-Metal Hydride (NiMH) trên các dòng xe Hybrid. Tối ưu hóa & tiết kiệm năng lượng Thiết bị chiếu sáng: Terbium và Yttrium giúp sản xuất đèn LED và đèn huỳnh quang tiết kiệm điện, giảm tiêu thụ năng lượng tới 80% so với bóng đèn sợi đốt truyền thống.

Vật liệu siêu dẫn & Xúc tác: Cerium và Lanthanum được dùng trong các chất xúc tác xử lý khí thải ô tô, giúp biến đổi các chất độc hại (CO, NOx) thành chất ít độc hơn trước khi xả ra môi trường. Dù có "vai trò xanh" trong sản phẩm đầu ra, quá trình khai thác và luyện đất hiếm lại ẩn chứa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu không có công nghệ xử lý chất thải hiện đại.

Tham khảo: Bloomberg