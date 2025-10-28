Mỹ - Nhật ký thoả thuận về nguồn cung đất hiếm

Thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump , khi cả hai nước đều muốn củng cố chuỗi cung ứng đất hiếm được sử dụng ở mọi nơi, từ năng lượng tái tạo đến đồ điện tử và ô tô.

Cụ thể, tuyên bố cho biết Mỹ và Nhật Bản có kế hoạch hợp tác thông qua việc sử dụng công cụ chính sách kinh tế và đầu tư phối hợp để đẩy nhanh quá trình phát triển thị trường đa dạng, thanh khoản và công bằng cho khoáng sản quan trọng và đất hiếm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (phải). (Ảnh: Getty)

Theo thỏa thuận, Mỹ và Nhật Bản cũng đồng ý hợp lý hóa và bãi bỏ quy định về thời gian cũng như quy trình cấp phép đối với khoáng sản quan trọng và đất hiếm. Đồng thời, hai nước nhất trí giải quyết các chính sách phi thị trường và hoạt động thương mại không công bằng.

Tuyên bố của Nhà Trắng thông tin thêm Mỹ và Nhật Bản sẽ xem xét thỏa thuận dự trữ bổ sung cho nhau và sẽ hợp tác với đối tác quốc tế khác để đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, Trung Quốc là quốc gia xử lý hơn 90% lượng đất hiếm trên thế giới và gần đây Bắc Kinh tiến hành mở rộng lệnh hạn chế xuất khẩu, bao gồm nguyên tố mới vào danh sách kiểm soát và thắt chặt giám sát nhà sản xuất nước ngoài phụ thuộc vào vật liệu của Trung Quốc.

Ngược lại, Mỹ chỉ có một mỏ đất hiếm đang hoạt động và đang chạy đua để khai thác khoáng sản thiết yếu cho xe điện, hệ thống quốc phòng và sản xuất công nghiệp tiên tiến. Ông Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30/10.

Trong diễn biến khác, tại cuộc gặp ở phủ Thủ tướng ở Tokyo, ông Trump ca ngợi Mỹ và Nhật Bản là "đồng minh ở cấp độ mạnh nhất", khẳng định bà Takaichi sẽ là "một trong những thủ tướng vĩ đại nhất". Lãnh đạo Nhật cũng ca ngợi mối quan hệ giữa hai quốc gia, tuyên bố muốn "hiện thực hóa thời kỳ hoàng kim mới của liên minh Nhật - Mỹ, nơi hai nước sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và thịnh vượng hơn".

(Nguồn: Reuters)