“Mỹ nhân xe tải 30 tấn” và chuyến hành trình đặc biệt cùng Geely Coolray

“Nam giới làm được thì phụ nữ cũng làm được”

Ngô Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1999, Thái Nguyên) được cộng đồng mạng trìu mến gọi là "mỹ nhân xe tải", "bóng hồng container". Với vóc dáng nhỏ bé nhưng mang trong mình ý chí mạnh mẽ, Mỹ Hạnh là người phụ nữ độc nhất điều khiển chiếc xe tải 30 tấn, hàng ngày chinh phục cung đường đèo hiểm trở vùng núi phía Bắc.

9X xinh đẹp còn sở hữu kênh TikTok cá nhân cùng tên với gần 15 triệu lượt thích, 608.000 lượt theo dõi, nơi cô tích cực chia sẻ video về kỹ năng lái xe và câu chuyện thường ngày của một nữ tài xế xe tải.

Nữ tài xế cá tính chia sẻ: “Qua những video, mình hy vọng công việc này sẽ truyền cảm hứng đến những bạn nữ yêu thích lái xe.”

Ngô Thị Mỹ Hạnh.

Mỹ Hạnh bén duyên với nghề từ rất sớm. Cô kể lại những lần "trộm lái" xe mà gia đình không hề hay biết, cho đến khi có người kể lại, bố mẹ mới vỡ lẽ tình yêu và sự gắn bó của con gái với nghề. Bố cô chỉ thực sự tin khi tình cờ thấy Hạnh lái xe tải trên đường.

Dù được tiếp xúc từ nhỏ, nhưng khi Hạnh quyết tâm theo đuổi nghề lái xe, gia đình cô kịch liệt phản đối vì lo sợ sự nguy hiểm và e ngại con gái “chân yếu tay mềm”. Tuy nhiên, nhìn thấy mẹ có thể lái xe tải, Mỹ Hạnh tin rằng mình cũng làm được. "Đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được," cô khẳng định.

Mỹ Hạnh bên chiếc xe tải 30 tấn đặc biệt.

Quyết tâm theo đuổi nghề, năm 21 tuổi, Hạnh học và thi bằng hạng C. Từ Thái Nguyên, cô có thể tự chạy xe chở hàng đi Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn. Bắt đầu từ chiếc xe tải 8 tấn, nâng dần lên xe 30 tấn.

Nhiều chuyến đi dài lên đến 20 ngày, khiến bố cô vô cùng lo lắng. Ông tâm sự: "Gia đình mất ăn mất ngủ, lo lắng rất nhiều vì xe đi đèo, đi núi. Nhiều đêm cứ nhìn qua định vị, thấy con an toàn đến nơi mới dám ngủ 1 giấc."

Với kinh nghiệm của bản thân, Mỹ Hạnh cho rằng để gắn bó lâu dài với nghề tài xế xe tải, phái đẹp cần trang bị đầy đủ kỹ năng giải quyết tình huống, khả năng quan sát tốt, trau dồi kiến thức về lùi xe, rẽ vào các khúc cua. Cô tâm sự: “Phái đẹp chúng ta cũng có thể làm được những nghề vốn được coi là của đàn ông. Chỉ cần có sức khỏe, sự cố gắng và đam mê thì ai cũng làm được.”

Coolray và chặng cuối là yêu thương

Hành trình của Mỹ Hạnh không chỉ là câu chuyện về một người phụ nữ làm nghề nặng nhọc mà còn là minh chứng đầy cảm hứng về sự bền bỉ, dám phá vỡ định kiến giới trong nghề lái xe đường dài. Mới đây, trong tập 3 của series “Đi cùng Geely” trên nền tảng Youtube, Mỹ Hạnh là khách mời trải nghiệm lái chiếc Coolray đến danh thắng Hồ Núi Cốc. Cuộc hành trình cùng chiếc SUV với sự thoải mái và trang bị công nghệ hiện đại đã đưa Mỹ Hạnh đến với rất nhiều bất ngờ.

Cô gái tham gia series "Đi cùng Geely" với trải nghiệm lái Coolray.

7 năm gắn bó với nghề xe tải nên Mỹ Hạnh ít khi lái xe nhỏ. Khi cần lựa chọn xe gia đình, cô ưu tiên dòng gầm cao, thoáng và rộng rãi. Tuy nhiên, đến khi trải nghiệm thực tế Coolray, nữ tài xế 9X khá ngạc nhiên bởi sự thoải mái mà mẫu xe này mang lại.

Cô đánh giá cao Coolray ở ngoại hình thể thao, cảm giác ngồi thoải mái, vô lăng nhẹ, đặc biệt nội thất và công nghệ, an toàn rất đầy đủ. Hóm hỉnh chia xe mình cũng là “một tay chơi loa có nghề”, Hạnh thích thú khi nghe nhiều ca khúc mình yêu thích bằng dàn loa trên Coolray. “Hay hơn cả xe của em” – Hạnh nói. Hạnh đi qua rất nhiều bất ngờ, từ trang bị của xe đến cảm giác lái.

Coolray gây ấn tượng mạnh mẽ với khối động cơ 1.5L Turbo, sản sinh công suất lên tới 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp (7DCT). Đây là những thông số vận hành vượt trội, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng (chỉ khoảng 7,9s từ 0-100 km/h), khoảng sáng gầm xe 180 mm, rất phù hợp cho những chuyến đi đường dài, đòi hỏi sự linh hoạt và mạnh mẽ.

Tân binh SUV cỡ B này gây chú ý tại Việt Nam với giá đề xuất cạnh tranh chỉ từ 538 triệu đồng (tùy phiên bản). Trên thị trường quốc tế, mẫu xe đã đạt thành công lớn khi vượt mốc 1 triệu chiếc bán ra toàn cầu và giữ vững vị trí Top 3 tại nhiều thị trường lớn.

Điểm dừng chân cuối cùng cùng Coolray, Mỹ Hạnh bất ngờ khi chiếc xe tải của mình được chồng sắp cưới bí mật trang trí lãng mạn bằng hoa, quà và bóng bay. Đây là món quà bất ngờ đầu tiên anh dành tặng cô, khiến "mỹ nhân xe tải" vô cùng hạnh phúc vì hành trình Coolray đã đưa cô đến với khoảnh khắc ý nghĩa này.

Mỹ Hạnh bên cô con gái nhỏ.

Gia đình bé nhỏ là nguồn động viên cô gái sau những ngày làm việc vất vả.

Chuyến đi khép lại một cách trọn vẹn với nụ cười của cô gái nhỏ bên người bạn đời tại điểm đến thân thương, nhắc nhở rằng dù đi xa đến đâu, cuối cùng luôn có ai đó chờ đợi: đó là gia đình– nguồn sức mạnh lớn nhất giúp Mỹ Hạnh vượt qua mọi thử thách trên những cung đường cô độc.