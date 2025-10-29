VETC cứu hộ giao thông miễn phí đã có mặt ở tâm lũ Huế, Đà Nẵng: Người dân hãy gọi ngay!

Sau khi hoàn tất đợt cứu hộ quy mô lớn tại Thái Nguyên, VETC Cứu hộ tiếp tục mở rộng hoạt động ra khu vực miền Trung, chính thức tiếp nhận yêu cầu cứu hộ giao thông tại Huế và Đà Nẵng từ 18h ngày 27/10/2025, trong bối cảnh mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng, có nguy cơ vượt mốc lịch sử năm 2020.

Đoàn xe cứu hộ của VETC đã có mặt tại Huế vào lúc 19h cùng ngày, mang theo thiết bị chuyên dụng và nhân lực được huấn luyện bài bản. Tuy nhiên, thời tiết tại Huế và Đà Nẵng vẫn đang mưa to, nước chưa có dấu hiệu rút, nhiều khu vực ngập sâu hơn 50cm, thậm chí có nơi gần 1m, khiến việc di chuyển và tiếp cận các khu vực cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tính đến sáng 28/10, lực lượng VETC mới tiếp cận và xử lý được gần 10 trường hợp cứu hộ khẩn cấp; các trường hợp còn lại hiện vẫn chờ nước rút để có thể tiếp cận an toàn.

Đại diện VETC Cứu hộ chia sẻ: “ Trong điều kiện thời tiết xấu, điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. VETC đã kích hoạt toàn bộ quy trình điều phối khẩn cấp, sẵn sàng triển khai cứu hộ ngay khi có thể tiếp cận được hiện trường .”

VETC mở rộng chương trình cứu hộ miễn phí trong phạm vi 20km đầu tiên đến các tỉnh miền Trung, bắt đầu từ Huế và Đà Nẵng hai khu vực đang đối mặt với tình trạng mưa lớn kéo dài, ngập cục bộ.

Đội ngũ cứu hộ của VETC đã huy động phương tiện, thiết bị chuyên dụng và nhân lực từ miền Bắc tăng cường, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp nạn, khắc phục vật cản và hỗ trợ kéo xe miễn phí trong phạm vi 20km đầu tiên cho các phương tiện bị ảnh hưởng bởi mưa ngập. Tổng đài 1900 6010 (phím 1) hoạt động 24/7 để tiếp nhận, điều phối và hướng dẫn cứu hộ khẩn cấp.

Trước đó, từ ngày 9–12/10, VETC đã triển khai chương trình cứu hộ miễn phí tại Thái Nguyên, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão số 11. Trong bốn ngày cao điểm, lực lượng gồm 20 lái xe, 2 điều phối viên và khoảng 20 kỹ thuật viên từ các hãng xe như Toyota, Ford... đã thực hiện hơn 300 lượt cứu hộ, di chuyển qua hàng trăm ki-lô-mét đường ngập sâu, sạt lở và mất điện, mất sóng.

Hiện VETC cứu hộ đã thiết lập mạng lưới cứu hộ phủ rộng trên 100% số xã, phường, liên kết với gần 300 đơn vị đối tác trên cả nước. Tổng đài 1900 6010 của VETC vẫn hoạt động 24/7 để tiếp nhận yêu cầu cứu hộ, điều phối lực lượng gần nhất và ghi nhận đăng ký tham gia hỗ trợ từ các đơn vị cứu hộ tại khu vực miền Trung.

VETC khuyến nghị người dân và các bác tài tại miền Trung chủ động liên hệ tổng đài khi cần cứu hộ, đồng thời kêu gọi các đơn vị đối tác tại Huế, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận cùng chung tay tham gia hỗ trợ người dân vượt qua hậu quả sau thiên tai, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và khôi phục trật tự trên các tuyến đường trọng điểm miền Trung.

