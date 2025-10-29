Thay đổi lớn tại tất cả showroom VinFast ở Ấn Độ

Ngày 28/10/2025 – VinFast công bố việc ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với YES BANK, ngân hàng tư nhân lớn thứ sáu Ấn Độ, nhằm cung cấp các gói tài chính bán lẻ và hỗ trợ vốn lưu kho cho mạng lưới đại lý độc quyền của hãng tại quốc gia Nam Á. Thỏa thuận tiếp tục khẳng định cam kết của VinFast trong việc mở rộng hiện diện và tạo dựng niềm tin nơi khách hàng Ấn Độ.

Theo thỏa thuận, YES BANK sẽ cung cấp khoản vay ưu đãi cho các đại lý độc quyền của VinFast tại Ấn Độ. Ngoài ra, về phía khách hàng cá nhân, chương trình tài chính bán lẻ như lãi suất cạnh tranh, kỳ hạn trả góp linh hoạt, hỗ trợ tài chính lên đến 100% giá trị xe (bao gồm các chi phí lăn bánh), ưu đãi độc quyền và dịch vụ ưu tiên - áp dụng cho toàn bộ danh mục sản phẩm của VinFast.

Đại diện YES BANK sẽ có mặt tại tất cả showroom VinFast để trực tiếp hỗ trợ khách hàng, giúp việc sở hữu xe điện trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết đối với người tiêu dùng Ấn Độ.

Thông qua hợp tác này, VinFast có thể tận dụng mạng lưới chi nhánh rộng khắp và nền tảng số hóa của YES BANK để tiếp cận khách hàng ở cả khu vực đô thị lẫn các vùng đang phát triển. Thỏa thuận cũng phù hợp với mục tiêu dài hạn của VinFast trong việc thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông xanh tại Ấn Độ, một trong những thị trường xe điện phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay.

Biên bản ghi nhớ được ký kết bởi ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast Châu Á; ông Sumit Bali, Giám đốc Quốc gia phụ trách Tài sản bán lẻ và Quản lý nợ của YES BANK; cùng ông Amit Labroo, Giám đốc Khối Kinh doanh Ô tô và Ngân hàng Nông thôn của YES BANK.

VinFast (NASDAQ: VFS), công ty con của Vingroup JSC, một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam, là nhà sản xuất xe thuần điện (EV) với sứ mệnh giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn cho mọi người. Danh mục sản phẩm hiện tại của VinFast bao gồm dải SUV điện đa dạng, xe máy điện, xe đạp điện và xe buýt điện.

VinFast đang bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo thông qua việc nhanh chóng mở rộng mạng lưới phân phối và đại lý trên toàn cầu, đồng thời kiện toàn năng lực sản xuất, tập trung vào các thị trường trọng điểm tại Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, và châu Á.

Hãng gần đây đã ra mắt hai mẫu xe điện cao cấp VF 6 và VF 7 tại Ấn Độ, sau khi khánh thành nhà máy lắp ráp xe điện tại Tamil Nadu , đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của hãng.

YES BANK là ngân hàng thương mại đa dịch vụ có trụ sở tại Mumbai, cung cấp danh mục sản phẩm, dịch vụ và giải pháp số toàn diện cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSME) và khách hàng doanh nghiệp. YES BANK vận hành mảng môi giới thông qua công ty con YES SECURITIES.

Ngân hàng còn có mạng lưới chi nhánh rộng khắp Ấn Độ, bao gồm đơn vị ngân hàng quốc tế (IBU) tại GIFT City , đồng thời có văn phòng đại diện tại Abu Dhabi.