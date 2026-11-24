Quyết định tạm dừng sự nghiệp phim ảnh của nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ.

Màn ảnh nhỏ Việt thời gian qua liên tục có những gương mặt nữ diễn viên để lại dấu ấn qua loạt phim giờ vàng được khán giả quan tâm. Trong số đó, Việt Hoa là cái tên quen thuộc khi góp mặt trong nhiều dự án nổi bật như Cô Gái Nhà Người Ta, Hương Vị Tình Thân, Độc Đạo hay Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Sở hữu lối diễn xuất linh hoạt, nữ diễn viên từng bước khẳng định vị trí trên màn ảnh, đặc biệt qua những vai diễn có cá tính và số phận nhiều màu sắc.

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang có những bước tiến đáng chú ý, Việt Hoa lại quyết định tạm gác công việc diễn xuất sau khi bộ phim Lửa Trắng lên sóng. Lý do không nằm ở chuyện hết đam mê hay muốn rời xa màn ảnh, mà xuất phát từ mong muốn dành thời gian vun vén gia đình.

Nữ diễn viên trải lòng: "Tôi hẹn với các đạo diễn là 2 năm sau tôi sẽ quay lại, thời gian này tôi muốn ưu tiên lo cho gia đình nhỏ. Trong suốt 7, 8 năm qua, anh Trí đã lùi lại phía sau hỗ trợ tôi rất nhiều để tôi có thể toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật. Tôi luôn nghĩ cuộc sống hôn nhân giống như một chiếc bập bênh vậy, phải biết giữ thăng bằng chứ đừng để ai bị hất ra ngoài. Thời điểm này, việc tạm dừng dù có chút tiếc nuối nhưng là hoàn toàn hợp lý để tôi làm hậu phương cho anh Trí tiến lên phía trước".

Việt Hoa quyết định tạm dừng đóng phim 2 năm để tập trung vun vén cho gia đình

Việt Hoa tên đầy đủ là Vũ Việt Hoa, sinh năm 1996, quê Yên Bái. Cô tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước khi được đông đảo khán giả truyền hình biết đến, nữ diễn viên đã có thời gian rèn luyện diễn xuất trên sân khấu kịch.

Bên cạnh dấu ấn diễn xuất, Việt Hoa còn gây thiện cảm nhờ visual ngọt ngào, trong trẻo. Nữ diễn viên sở hữu đường nét gương mặt hài hòa, nụ cười dịu dàng và phong thái nhẹ nhàng. Đáng chú ý, cô khá tự tin với vẻ ngoài tự nhiên, không ngại xuất hiện trên truyền hình với gương mặt gần như để mộc, không trang điểm cầu kỳ.

Trước khi quyết định tạm dừng đóng phim, Việt Hoa có nhiều vai diễn ấn tượng

Visual ngọt ngào ở hậu trường của Việt Hoa

Về quyết định tạm nghỉ đóng phim, Việt Hoa khẳng định không đồng nghĩa từ bỏ diễn xuất. Với cô, nghệ thuật vẫn là công việc và đam mê sẽ tiếp tục theo đuổi sau khi trở lại. Nữ diễn viên mong muốn có thể cân bằng cả hai vai trò, vừa làm nghề, vừa chăm sóc tốt cho tổ ấm.

Ông xã của Việt Hoa là diễn viên Vương Trọng Trí - gương mặt không quá xa lạ với khán giả phim Việt giờ vàng. Trọng Trí sinh năm 1996, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Đừng Làm Mẹ Cáu, Đừng Nói Khi Yêu, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, Trạm Cứu Hộ Trái Tim, Không Giới Hạn....

Việt Hoa và Vương Trọng Trí quen biết nhau từ lớp học trong trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Việt Hoa và Vương Trọng Trí quen nhau từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Việt Hoa từng kể cô và ông xã học chung lớp nhưng gần như không trò chuyện trong hai năm đầu đại học. Bản thân nữ diễn viên vốn hướng nội, ít chủ động bắt chuyện với bạn bè. Mãi đến năm thứ ba, khi cả hai được phân công tập chung một trích đoạn cho kỳ thi học kỳ, họ mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Từ những buổi tập luyện, trò chuyện và đồng hành trong học tập, tình cảm giữa hai người dần nảy nở.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai tiếp tục có thời gian làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Cùng xuất phát điểm và theo đuổi một nghề, Việt Hoa và Trọng Trí có sự thấu hiểu nhất định về đặc thù công việc của đối phương. Họ cũng từng cùng xuất hiện trong một số dự án truyền hình như Trở Về Giữa Yêu Thương, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Cặp đôi đẹp của phim Việt giờ vàng

Việt Hoa và Trọng Trí đã đăng ký kết hôn từ năm 2021, nhưng giữ kín chuyện này trong nhiều năm. Cặp đôi từng dự định tổ chức đám cưới sớm hơn, song kế hoạch liên tục bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lịch trình công việc bận rộn. Việt Hoa cũng từng chia sẻ cô muốn chuẩn bị thật chỉn chu cho ngày trọng đại, bởi đám cưới là sự kiện chỉ diễn ra một lần trong đời.

Đến tháng 3/2026, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cô dâu. Sau đó, ngày 10/5, Việt Hoa và Trọng Trí làm lễ cưới ở Lào Cai, trước khi tổ chức tiệc mừng tại Hà Nội vào ngày 30/5. Sau nhiều năm gắn bó và âm thầm đăng ký kết hôn, cả hai cuối cùng cũng có một đám cưới trọn vẹn bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Việt Hoa và Trọng Trí đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng giữ kín nhiều năm

Tháng 3/2026, cả hai làm lễ ăn hỏi, sau đó 2 tháng thì tổ chức đám cưới

Trong những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Việt Hoa nhiều lần dành lời khen cho ông xã. Trọng Trí không phải người quá lãng mạn nhưng luôn quan tâm, chăm sóc và ủng hộ công việc của vợ. Anh thường đưa đón Việt Hoa mỗi khi cô đi quay, đồng thời hỗ trợ trông coi cửa hàng chăm sóc thú cưng của nữ diễn viên.

Cả hai cũng có sự tin tưởng trong công việc. Khi Việt Hoa đóng những cảnh tình cảm với bạn diễn nam, cô thường chia sẻ với chồng để anh nắm được tính chất vai diễn. Về phía Trọng Trí, nam diễn viên từng cho biết anh cảm thấy thú vị khi được đóng chung với bà xã, không ghen tuông trước những phân đoạn tình cảm của cô trên màn ảnh.

Sau đám cưới, Việt Hoa quyết định tạm dừng diễn xuất để tập trung cho tổ ấm nhỏ của mình

Ảnh: FBNV