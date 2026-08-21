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Mỹ nhân Việt trở về nước sau khi ly hôn chồng doanh nhân ở Mỹ

Liên Hoa
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Cuộc sống mẹ đơn thân của mỹ nhân Việt luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Sau thời gian dài sinh sống tại Mỹ và vừa trải qua biến động trong cuộc hôn nhân, Kim Hiền mới đây gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến trở về Việt Nam. Những khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên giữa đường phố quen thuộc vẫn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trên trang cá nhân, Kim Hiền chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những điều rất đỗi bình dị trong lần trở về nước. Từ khoảnh khắc ngồi trên ô tô nhìn phố phường, những con đường về đêm, cho đến hình ảnh vé số, một bức tranh hay góc phố quen thuộc...

Kim Hiền viết: "Mỗi hình ảnh là một câu chuyện. Một buổi sáng bình yên. Một con đường nhỏ. Một bữa cơm giản dị. Một màu trời rất Việt Nam. Và đôi khi, hạnh phúc chỉ là được đứng giữa những điều quen thuộc ấy, nhìn thật lâu và biết rằng mình vẫn còn có thể cảm nhận bằng cả trái tim".

- Ảnh 1.

Kim Hiền chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường trong chuyến trở về Việt Nam của mình

- Ảnh 2.

Nữ diễn viên đi khắp phố phường, mua vé số và tận hưởng khoảng thời gian yên bình

Trước đó, thông tin về cuộc hôn nhân của Kim Hiền tại Mỹ từng nhận được sự quan tâm. Nữ diễn viên tổ chức đám cưới với doanh nhân Andy Hải Lê vào tháng 7/2014. Sau đó 1 năm, cô sang Mỹ định cư và dần rút khỏi các hoạt động showbiz trong nước, dành phần lớn thời gian cho gia đình.

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Đến tháng 5/2023, Kim Hiền nộp đơn ly hôn tại Tòa Thượng thẩm bang California, Orange County. Sau quá trình giải quyết, cuộc hôn nhân chính thức chấm dứt vào ngày 17/7/2025. Kim Hiền và chồng cũ có 1 con gái chung. Theo phán quyết của tòa án, quyền nuôi con được giải quyết theo hình thức đồng nuôi. Cụ thể, Kim Hiền và chồng cũ chia sẻ quyền giám hộ pháp lý, cùng tham gia quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến giáo dục, y tế và phúc lợi của con.

- Ảnh 4.

Kim Hiền và chồng ly hôn sau hơn 10 năm chung sống

Sau khi cuộc hôn nhân thứ hai khép lại, Kim Hiền chọn cuộc sống khá kín tiếng và bình yên tại Mỹ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên hai con Sonic và Yvona. Thay vì những hoạt động showbiz náo nhiệt như trước, cuộc sống hiện tại của cô xoay quanh gia đình, chăm sóc các con và tận hưởng những niềm vui giản dị mỗi ngày.

Kim Hiền cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh tự tay chăm sóc khu vườn, cây cối quanh nhà. Những lúc có thời gian rảnh, nữ diễn viên đưa các con đi chơi hoặc dành thời gian cho những chuyến du lịch, khám phá nhiều địa điểm. Qua những chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy sau biến động tình cảm, Kim Hiền duy trì nhịp sống nhẹ nhàng, dành nhiều sự quan tâm cho bản thân và hai con. Ở tuổi 44, cô vẫn giữ tinh thần tích cực, thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn trong những khoảnh khắc đời thường.

- Ảnh 5.

Kim Hiền có cuộc sống yên bình bên các con tại Mỹ

Kim Hiền là nữ diễn viên lấn sân vào sự nghiệp nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Trước khi lui về hậu trường, Kim Hiền đã góp mặt tạo nên thành công của hàng chục bộ phim truyền hình như: Mùi Ngò Gai, Dốc Tình, Gia Đình Phép Thuật, Hương Phù Sa,... và đều lại những dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ. Vai diễn làm nên tên tuổi của Kim Hiền chắc phải kể đến nhân vật Út Ráng trong Hương Phù Sa.

Loạt ảnh gợi cảm của Mai Phương Thúy gây xôn xao
Tags

Kim Hiền

về nước

ly hôn

chồng doanh nhân

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