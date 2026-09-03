Nói mỹ nhân này cả đời không biết xấu là gì cũng chẳng sai.

Showbiz Việt không thiếu những bóng hồng xinh đẹp nhưng để tìm được một gương mặt sở hữu đường nét hoàn hảo, "cân" được mọi góc chụp và có sức ảnh hưởng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì cái tên Khả Ngân luôn nằm ở top đầu. Không chỉ ở Việt Nam, nhan sắc của cô còn thuộc hàng top thế giới, từng lọt top 100 gương mặt đẹp do TC Candler bình chọn, khẳng định vị thế visual không đối thủ của mỹ nhân sinh năm 1997 này trong lòng công chúng.

Ảnh: FBNV

Trở lại thời điểm năm 2012, khi trào lưu hot girl đang ở giai đoạn đỉnh cao, Khả Ngân bỗng chốc trở thành hiện tượng mạng chỉ sau một đêm. Khi đó, cô mới vừa tròn 15 tuổi. Hình ảnh một cô bé diện đồ thể thao, mang găng tay đấm bốc nhưng lại sở hữu nụ cười rạng rỡ, trong sáng như thiên thần đã làm "bùng nổ" các diễn đàn mạng xã hội. Nhan sắc lúc 15 tuổi của Khả Ngân mộc mạc, thanh tú với đôi mắt to, chiếc mũi thon gọn và khuôn cằm chuẩn V-line tự nhiên - một vẻ đẹp hiếm có khó tìm giúp cô nhanh chóng có được danh xưng "Boxing Girl" nổi tiếng khắp cả nước.

Ảnh: Google

Không dừng lại ở danh xưng hot girl mạng, Khả Ngân quyết định rẽ hướng sang con đường nghệ thuật chuyên nghiệp bằng việc thử sức đóng MV, làm mẫu ảnh và lấn sân mạnh mẽ sang điện ảnh. Những ngày đầu, cô tích lũy kinh nghiệm qua các dự án như Trở Về 3, Cao Thủ Ẩn Danh, rồi bùng nổ truyền thông khi đảm nhận vai chính trong bộ phim remake đình đám Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Sự nghiệp diễn xuất của Khả Ngân thực sự thăng hoa khi cô quyết định "Bắc tiến" với bộ phim truyền hình giờ vàng của VTV – 11 Tháng 5 Ngày. Vai diễn Tuệ Nhi đỏng đảnh nhưng đáng yêu đã giúp cô chiếm trọn tình cảm của khán giả, mang về giải thưởng Cánh Diều Vàng danh giá cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và tiếp tục thừa thắng xông lên với bom tấn truyền hình Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Theo thời gian, nhan sắc của Khả Ngân ngày càng chín muồi, mặn mà, có thể nói là cả đời không biết xấu là gì. Dù từng có giai đoạn khiến người hâm mộ lo lắng vì xuất hiện với vóc dáng gầy gò, cô đã nhanh chóng lấy lại phong độ nhờ chế độ tập luyện khoa học, từ đó dần sở hữu body chuẩn chỉnh, gợi cảm và tràn đầy sức sống.

Đặc biệt, vào năm 2020, Khả Ngân đã lọt vào danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do bảng xếp hạng danh tiếng TC Candler công bố. Trong danh sách này, mỹ nhân Việt Nam đã trực tiếp "so kè" với những tên tuổi hàng đầu thế giới như Jennie (BLACKPINK), Địch Lệ Nhiệt Ba hay Gal Gadot, khẳng định visual của cô không chỉ khuấy đảo Vbiz mà còn đủ sức vươn tầm quốc tế.

Ảnh: TC Candler

Ảnh: TC Candler

Ở tuổi trưởng thành, Khả Ngân đang có trong tay mọi điều mà một cô gái mơ ước: nhan sắc chín muồi, rực rỡ và một sự nghiệp vững chắc. Dù không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhưng cô đã tìm cho mình đam mê riêng là thể thao. Bên cạnh đó, Khả Ngân cũng là gương mặt được săn đón ở các sự kiện lớn.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Mới đây, người đẹp còn thông báo tin vui đến người hâm mộ khi nhân lời cầu hôn của nam diễn viên điển trai Nhan Phúc Vinh. Có thể thấy, nàng "hot girl boxing" năm 15 tuổi giờ đây đã lột xác thành một quý cô cuốn hút, biết bàn thân thích gì, muốn gì và có được hạnh phúc riêng cho mình.