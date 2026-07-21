Mỹ nhân Việt mang gương mặt của Mai Phương Thúy và Midu cộng lại: Ngắm một lần “lọt hố” cả đời

Nhan sắc của nữ diễn viên này khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc diễn viên Thùy Trang ở tuổi 23 bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trở lại trên TikTok. Chỉ với vài giây mỉm cười trước ống kính, nữ diễn viên nhanh chóng khiến nhiều người phải dừng lại ngắm nhìn bởi nhan sắc trong trẻo, rạng rỡ. Đáng chú ý, không ít khán giả còn cho rằng gương mặt của Thùy Trang là sự pha trộn giữa Mai Phương Thúy và Midu, từ đó tạo nên cuộc bàn luận sôi nổi về visual của nữ diễn viên.

Clip đang viral của Thùy Trang. (Nguồn: TikTok iumoichang)

Trong đoạn clip đang lan truyền, Thùy Trang xuất hiện với mái tóc đen dài, lớp trang điểm sắc sảo cùng nụ cười tươi tắn. Gương mặt đầy đặn, sống mũi cao và đôi mắt cong khi cười giúp cô toát lên vẻ đẹp dịu dàng, nền nã và không kém phần quyến rũ. Hay ngay cả khi xuất hiện với những tạo hình giản dị trong phim như chỉ buộc tóc gọn, gương mặt gần như mộc hoàn toàn, diện áo bà ba hay những outfit đời thường, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ làn da sáng, gương mặt thanh tú.

Nhìn vào visual của Thùy Trang, nhiều ý kiến còn nhận xét gương mặt của cô có nhiều nét gợi nhớ đến Hoa hậu Mai Phương Thúy, đặc biệt ở khuôn mặt trái xoan, nụ cười tươi cùng thần thái sang trọng. Trong khi đó, một số khác lại thấy nữ diễn viên mang nét ngọt ngào, thanh thuần giống Midu, nhất là đôi mắt hiền và tổng thể gương mặt trẻ trung.

...được nhận xét là giống Mai Phương Thúy và Midu. ẢNh: FBNV

Chính vẻ đẹp tự nhiê khiến nhiều người nhận xét nhan sắc của Thùy Trang gần như không bị thời gian làm cũ, xem lại những thước phim cách đây hàng chục năm vẫn thấy cuốn hút.

Bên dưới đoạn clip, hàng loạt bình luận xuất hiện: - Nét đẹp tự nhiên thanh thuần bao giờ cũng đỉnh nhất - Có nét Midu hồi trẻ ghê - Mai Phương Thúy + Midu = chị này - Ngày xưa diễn viên Việt đẹp mộc mạc mà cuốn quá - Nhìn góc này giống Mai Phương Thúy thật

Dù có nhan sắc thuộc hàng top, Thùy Trang lại lựa chọn con đường nghệ thuật chậm mà chắc, nói không với chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Thùy Trang tên đầy đủ là Trần Thị Thùy Trang, sinh năm 1986 tại Đà Nẵng. Cô lớn lên trong một gia đình có truyền thống quân đội nên từ nhỏ đã sống rất nề nếp, nguyên tắc và luôn giữ gìn hình ảnh cá nhân kín tiếng.

Bước ngoạt lớn nhất đưa tên tuổi Thùy Trang đến gần với khán giả miền Nam chính là vai diễn Tường Lam hiền lành, chịu nhiều cam chịu trong bộ phim đình đám Gió Nghịch Mùa đóng cùng Việt Anh và Lý Nhã Kỳ. Sau thành công đó, cô liên tục phủ sóng màn ảnh nhỏ và ghi dấu ấn đậm nét qua loạt dự án phim truyền hình chất lượng như: Xương Rồng Trên Cát, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Đồng Tiền Muôn Mặt, Mặt Nạ Thiên Thần... Từ những vai lấy nước mắt người xem cho đến vai phản diện "tiểu tam" bị ghét cay ghét đắng, Thùy Trang đều xử lý ngọt sới nhờ thực lực diễn xuất xuất sắc.

Thùy Trang trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. (Ảnh: VieOn)

Ở thời điểm hiện tại, dù đã bước sang ngưỡng tuổi U40, Thùy Trang vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sắc vóc trẻ trung, quyến rũ không khác là bao so với thời điểm mười mấy năm trước. Gần đây, cô còn liên tục làm mới mình và gây bão mạng xã hội qua các dự án phim chiếu mạng độc đáo như vai diễn "chị Đờ Mờ Hờ" trong Mẹ Lao Công Học Yêu.

Vai diễn trong Mẹ Lao Công Học Yêu. (Ảnh: Yeah1)

Bước ra khỏi những bộ phục trang giản dị hay bối cảnh xưa trên phim, phong cách đời thường của Thùy Trang vô cùng sành điệu, quyến rũ. Cô tận hưởng cuộc sống tự do, chăm chỉ cống hiến cho phim ảnh và giữ cuộc sống đời tư hoàn toàn bình yên, không ồn ào. Sự nhuận sắc và năng lượng tích cực của mỹ nhân Gió Nghịch Mùa chính là minh chứng rõ nhất cho câu nói: Phụ nữ đẹp nhất khi được sống là chính mình.

Thùy Trang ở hiện tại. (Ảnh: FBNV)



