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Mỹ nhân Việt hẹn hò diễn viên phim giờ vàng: Hotgirl đời đầu cả nước biết mặt, đi hát chóng vánh mà để lại loạt hit

An Nhi
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Mỹ nhân này gây chú ý khi công khai hẹn hò với nam thần phim Việt giờ vàng.

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Sau 7 năm khiến dân mạng "đoán già đoán non", mới đây Việt Anh và Quỳnh Nga đã chính thức xác nhận chuyện tình cảm. Việc “đánh dấu chủ quyền” công khai và không còn giấu diếm khiến người hâm mộ không ngừng mong ngóng về việc “happy ending”.

Kể từ khi hợp tác trong bộ phim Sinh Tử năm 2019, cả hai liên tục bị bắt gặp đi du lịch, dự sự kiện, tụ họp cùng bạn bè, thậm chí nhiều lần để lộ những chi tiết trùng khớp khiến netizen nghi ngờ sống chung. Dù vậy, hai nghệ sĩ vẫn nhiều lần khẳng định chỉ là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết cho đến khi quyết định công khai ở thời điểm hiện tại.

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Việt Anh - Quỳnh Nga công khai hẹn hò sau 7 năm

Bên cạnh chuyện tình cảm, Quỳnh Nga cũng hành trình nghệ thuật kéo dài gần hai thập kỷ với nhiều dấu mốc đáng chú ý. Nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X chắc hẳn không còn xa lạ với Quỳnh Nga - cô gái từng xuất sắc đăng quang cuộc thi Miss Audition 2008 trước khi vụt sáng với vai Vân trong bộ phim Lập Trình Cho Trái Tim. Vai diễn có cá tính đanh đá, sắc sảo đến mức giúp cô gắn liền với biệt danh "Cá sấu chúa" suốt cả sự nghiệp.

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Quỳnh Nga từng đăng quang cuộc thi Miss Audition 2008

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Vai diễn Vân trong Lập Trình Trái Tim khiến Quỳnh Nga gắn với biệt danh “cá sấu chúa” suốt sự nghiệp

Giữa thời kỳ đang ở thời kỳ đỉnh cao, Quỳnh Nga bất ngờ lựa chọn theo đuổi con đường ca hát. Cô phát hành nhiều ca khúc mang màu sắc pop-ballad, đồng thời kết hợp cùng Khánh Phương trong loạt bản song ca như Gió Đông Ấm Áp, Tình Yêu Không Đắn Đo... Những sản phẩm này từng phủ sóng mạnh trên các bảng xếp hạng nhạc trực tuyến và là ký ức của không ít khán giả đời đầu nghe nhạc số.

MV Gió Đông Ấm Áp - Khánh Phương ft. Quỳnh Nga

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Khánh Phương và Quỳnh Nga từng có bản hit được thế hệ 8x-9x vô cùng yêu thích

Dù không sở hữu sự nghiệp âm nhạc quá đồ sộ như nhiều ca sĩ chuyên nghiệp, Quỳnh Nga vẫn được đánh giá là nghệ sĩ đa năng khi có thể cân bằng giữa diễn xuất, ca hát, MC và trình diễn sân khấu. Chính nền tảng đó giúp cô luôn giữ được sức hút sau nhiều năm hoạt động.

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Sau khoảng thời gian tập trung cho phim ảnh với loạt dự án như Về Nhà Đi Con, Sinh Tử, Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ... , Quỳnh Nga tiếp tục tạo bất ngờ khi góp mặt tại Chị Đẹp Đạp Gió. Khác với hình ảnh "Cá sấu chúa" quen thuộc, nữ nghệ sĩ cho thấy khả năng hát, nhảy và làm chủ sân khấu, đồng thời ghi điểm nhờ ngoại hình trẻ trung cùng phong thái tự tin. Dù dừng chân sau vòng Công diễn 2 nhưng đây cũng được xem là cột mốc giúp khán giả nhìn nhận Quỳnh Nga ở góc độ của một nghệ sĩ biểu diễn toàn diện thay vì chỉ là diễn viên truyền hình.

Clip màn trình diễn của Quỳnh Nga tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng

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Quỳnh Nga gây ấn tượng khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng

- Ảnh 8.

Nhưng cô gây nuối tiếc khi dừng chân sau vòng Công diễn 2

Ở tuổi U40, Quỳnh Nga vẫn là một trong những mỹ nhân giữ được sức hút đặc biệt của Vbiz. Sau nhiều năm được nhắc đến bởi nhan sắc, sự nghiệp và những tin đồn tình cảm, giờ đây cô đã lựa chọn công khai chuyện yêu đương với Việt Anh như một dấu mốc mới trong cuộc sống. Và có lẽ, sau tất cả những lần bị khán giả "đẩy thuyền", cái kết viên mãn này chính là điều khiến công chúng bàn tán nhiều nhất những ngày qua.

- Ảnh 9.

Khán giả đang rất mong chờ đám cưới chính thức của cặp đôi Vbiz Việt Anh - Quỳnh Nga

Ảnh: FBNV/Tổng hợp

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Tags

sao Việt

Việt Anh

Quỳnh Nga

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