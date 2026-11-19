Những lần lộ diện trên thảm đỏ quốc tế của mỹ nhân Việt chưa từng khiến fan thất vọng.

Ngày 19/11, Chi Pu xác nhận sẽ tham dự Weibo International Cultural Communication Night (Đêm giao lưu văn hóa quốc tế Weibo). Lần này, Weibo International Cultural Communication Night được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 28/11, tiếp tục là điểm hẹn giao lưu giữa các nghệ sĩ và đại diện nhiều lĩnh vực văn hóa, giải trí.

Trong bài đăng, Chi Pu cho biết sự kiện tại Hong Kong sẽ là dịp để cô gặp gỡ, kết nối với các nghệ sĩ quốc tế, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực thông qua âm nhạc và nghệ thuật. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hào hứng thông báo: "Weibo Gala ơi Chi sẵn sàng rồi đây". Kèm theo đó là poster quảng bá sự kiện với hình ảnh Chi Pu diện chiếc đầm đen trễ vai, thần thái sắc sảo và sang trọng.

Chi Pu xác nhận tham gia Weibo Gala tại Hong Kong (Trung Quốc)

Thông tin Chi Pu góp mặt nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đây đã là lần thứ hai nữ ca sĩ tham dự một sự kiện thuộc chuỗi Weibo Gala trong năm 2026. Trước đó, ngày 1/8, Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được mời tham dự Weibo Gala 2026 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí châu Á như Baifern Pimchanok, Nhậm Gia Luân, Vương Hạc Nhuận, Billkin, Trương Gia Tề...

Trong lần đầu xuất hiện tại sự kiện do Weibo tổ chức, Chi Pu lựa chọn thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen Việt Nam. Bộ váy tông hồng với phom dáng ôm sát, những đường cắt xẻ tinh tế và phần thân trên tạo hình cánh sen giúp nữ ca sĩ khoe vóc dáng quyến rũ nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại, thanh lịch. Qua ống kính livestream, visual của Chi Pu nhận được nhiều lời khen nhờ gương mặt sắc nét, làn da căng mịn cùng thần thái tự tin.

Không chỉ gây chú ý trên thảm đỏ, Chi Pu còn có màn trình diễn riêng tại đêm hội. Nữ ca sĩ lần đầu giới thiệu ca khúc Chưa Bao Giờ trên sân khấu quốc tế, kết hợp cùng các vũ công Malaysia trong tiết mục được chuẩn bị và tập luyện nhiều tuần. Cô cũng được vinh danh ở hạng mục Weibo All-Round Stage Charismatic Artist - Nghệ sĩ có sức hút sân khấu toàn diện. Đây là dấu mốc đáng chú ý khi Chi Pu trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được trao giải tại sự kiện này.

Chi Pu khoe visual ngời ngời trên thảm đỏ Weibo Gala 2026 tại Malaysia

Chi Pu biểu diễn ca khúc mới Chưa Bao Giờ tại sân khấu Gala Weibo

Những lần xuất hiện tại các sự kiện quốc tế của Chi Pu thường nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và khán giả. Từ khi tham gia Đạp Gió 2023, nữ ca sĩ dần xây dựng được độ nhận diện tại thị trường Trung Quốc, liên tục góp mặt trong các chương trình giải trí, sự kiện âm nhạc và hoạt động giao lưu văn hóa. Nhan sắc cùng phong cách thời trang cũng là những yếu tố giúp cô thường xuyên được nhắc tên trên các trang tin giải trí Hoa ngữ.

Truyền thông Trung Quốc cũng từng nhiều lần đưa tin về Chi Pu và hết lời tung hô nữ ca sĩ với những danh xưng như "đệ nhất mỹ nhân Việt Nam", "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" hay "mỹ nhân số 1 Việt Nam". Trang Sina từng có bài viết so sánh nhan sắc của cô với Triệu Lệ Dĩnh, trong khi Sohu và Elle China cũng từng dành những lời khen cho diện mạo của Chi Pu.

Chi Pu là gương mặt được truyền thông xứ Trung ưu ái, dùng nhiều mỹ từ để khen ngợi

Ảnh: FBNV