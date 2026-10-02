Mỹ nhân Việt được ví đẹp như Song Hye Kyo: 18 tuổi đăng quang hoa hậu, 26 tuổi mua nhà tặng bố mẹ, đóng phim hơn 300 tỷ đồng

Từng được nhận xét có nét đẹp gợi nhớ Song Hye Kyo, Tiểu Vy bước vào showbiz từ năm 18 tuổi. Sau 8 năm, người đẹp Quảng Nam đã có thêm nhiều dấu mốc từ thời trang, quảng cáo đến điện ảnh, đồng thời mua nhà tặng bố mẹ bằng tiền tích góp.

Song Hye Kyo từ lâu được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc và thời trang nổi bật của Hàn Quốc. Ở tuổi 44, nữ diễn viên vẫn duy trì phong cách thanh lịch, thường ưu tiên những thiết kế tối giản, gam màu trung tính và cách phối phụ kiện vừa đủ để tạo điểm nhấn.

Song Hye Kyo trẻ trung với thời trang sân bay đơn giản áo sơ mi trắng, quần jean

Những lần xuất hiện tại sân bay hay các tuần lễ thời trang quốc tế của cô cũng cho thấy khả năng kết hợp giữa trang phục đời thường và hàng hiệu mà không tạo cảm giác phô trương.

Trang sức cũng là một phần quen thuộc trong hình ảnh của Song Hye Kyo. Nữ diễn viên từng nhiều lần xuất hiện với các thiết kế của Chaumet tại sự kiện quốc tế cũng như trong những bộ ảnh thời trang. Năm 2018, cô trở thành đại sứ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của thương hiệu trang sức Pháp, sau đó tiếp tục đồng hành trong nhiều chiến dịch và sự kiện.

Song Hye Kyo luôn toả sáng dù trong một bộ ảnh nghệ thuật hay chỉ là một khung hình chụp vội đời thường

Hình ảnh thanh lịch, trong trẻo của Song Hye Kyo cũng từng được liên hệ với Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy. Không ít cư dân mạng dành lời khen cho nàng hậu genZ, ca ngợi cô sở hữu nhan sắc "ngàn năm có một", hay giống như "tiểu Song Hye Kyo".

Tiểu Vy (SN 2000) đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2018 khi mới 18 tuổi. Thời điểm đó, cô cao 1,74 m, sở hữu số đo 84-63-90 cm và gây chú ý bởi gương mặt sắc nét, nụ cười tươi. Chỉ khoảng hai tháng sau khi nhận vương miện, người đẹp đã lên đường tới Trung Quốc dự Miss World 2018, lọt Top 30 chung cuộc và Top 5 phần thi Beauty With A Purpose với dự án “Hành trình của nước”.

Tiểu Vy được ca ngợi sở hữu nhiều nét tương đồng với Song Hye Kyo

Sau thời gian hoạt động với vai trò hoa hậu, người mẫu và gương mặt quảng cáo, Tiểu Vy dần mở rộng công việc sang diễn xuất. Cô có vai đầu tay trong Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái năm 2022, sau đó xuất hiện với vai khách mời trong Mai. Đến Bộ tứ báo thủ, Tiểu Vy lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong một phim điện ảnh của Trấn Thành, vào vai Quỳnh Anh - cô gái dành nhiều tình cảm cho bạn trai nhưng phải đối diện với những rạn nứt trong chuyện tình cảm.

Bộ phim sau đó trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của người đẹp khi đạt 300 tỷ đồng chỉ sau 12 ngày công chiếu. Tiểu Vy thừa nhận, bản thân còn nhiều hạn chế vì chưa qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, đồng thời dự định học diễn xuất để có thể thử sức với nhiều dạng vai hơn.

Gương mặt thanh thoát không cần trang điểm cầu kỳ cũng vô cùng cuốn hút của Tiểu Vy

Nếu sự nghiệp là một hành trình từng bước mở rộng, cuộc sống gia đình lại là một dấu mốc rất riêng của Tiểu Vy. Năm 2023, sau khoảng 5 năm làm việc trong showbiz, cô dùng tiền tích góp để mua một căn nhà tại quê nhà Hội An, Quảng Nam tặng bố mẹ. Người đẹp không tiết lộ giá trị căn nhà; đây là món quà cô dành cho gia đình sau nhiều năm bố mẹ phải ở nhà thuê.

"Tôi mua được một ngôi nhà cho ba mẹ ở quê nhà Hội An (Quảng Nam) - thành quả nho nhỏ sau nhiều năm đi làm. Việc trở thành diễn viên chính trong phim của đạo diễn Trấn Thành cũng là một trong những cột mốc đáng nhớ với con đường diễn xuất của tôi. Tuy nhiên, điều khiến tôi tự hào nhất là bản thân trưởng thành hơn, dũng cảm đọc những tranh luận trái chiều, từ đó thấy được những thiếu sót, học hỏi và rút kinh nghiệm", Tiểu Vy cho hay.

Từ cô gái 18 tuổi đội vương miện Hoa hậu Việt Nam đến một người đẹp bước sang lĩnh vực điện ảnh, Tiểu Vy đang dần xây dựng hình ảnh khác với những năm đầu trong showbiz. Nhan sắc vẫn là lợi thế nổi bật, nhưng những dấu mốc về học tập, công việc và gia đình cho thấy hành trình 8 năm của cô không chỉ xoay quanh ánh hào quang của một chiếc vương miện.

Ảnh: FBNV