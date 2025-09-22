Mỹ nhân Việt được truyền thông Trung Quốc khen nức nở, đẹp đến mức không kém cạnh Lưu Diệc Phi

Sinh năm 2002 tại Thanh Hóa, Nguyễn Phương Nhi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Với chiều cao 1m70, số đo ba vòng 80-57-88 cùng gương mặt thanh thoát, Phương Nhi nhanh chóng trở thành "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới của Vbiz. Nét đẹp trong trẻo, dịu dàng nhưng không nhạt nhoà giúp cô chiếm trọn cảm tình khán giả ngay từ những ngày đầu xuất hiện.

Sự nổi tiếng của Phương Nhi đến từ nhan sắc khác biệt giữa dàn Hoa hậu - Á hậu cùng thời. Nếu nhiều mỹ nhân theo đuổi vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, thì Phương Nhi lại trung thành với hình ảnh nàng thơ ngọt ngào. Chính điều đó khiến cô được truyền thông Trung Quốc đặc biệt quan tâm.

Đầu năm 2023, Phương Nhi từng nằm trong nhóm những gương mặt dẫn đầu hot trend cosplay khoảnh khắc Lưu Diệc Phi ôm hoa gây sốt. Hình ảnh trong trẻo, dịu dàng của Á hậu Việt Nam khi ấy khiến netizen xứ Trung chú ý. Thậm chí, tờ 163 còn dành hẳn một bài viết khen ngợi, khẳng định nhan sắc của Phương Nhi không hề kém cạnh "thần tiên tỷ tỷ" bản gốc.

Á hậu Phương Nhi từng gây sốt ở truyền thông Trung Quốc

Nhan sắc của nàng hậu Việt còn được so sánh với Lưu Diệc Phi

Visual chuẩn nàng thơ của Á hậu Phương Nhi

Phương Nhi cũng từng đại diện Việt Nam tại Miss International 2023 và lọt Top 15 chung cuộc. Trong hành trình này, cô được đánh giá cao nhờ phong cách chỉn chu và hình ảnh ngày càng trưởng thành. Các bộ ảnh đời thường hay tham gia sự kiện của Phương Nhi liên tục gây sốt, khẳng định sức hút nhan sắc ổn định và ngày càng "thăng hạng".

Tưởng chừng sau thành tích quốc tế, Phương Nhi sẽ phát triển sự nghiệp mạnh mẽ hơn. Nhưng cuối cùng nàng hậu quyết định rút khỏi giới giải trí để chăm lo cho cuộc sống hôn nhân. Theo đó, tháng 1/2025, Phương Nhi chính thức tổ chức lễ ăn hỏi với Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Buổi lễ diễn ra ấm cúng, kín đáo và hầu như vắng bóng truyền thông, đúng với phong cách riêng tư mà nàng Á hậu vẫn duy trì suốt từ khi nổi tiếng. Sau cột mốc này, người đẹp xứ Thanh gần như rút hẳn khỏi các hoạt động showbiz. Cô không xuất hiện ở sự kiện, cũng hiếm khi chia sẻ trên mạng xã hội.

Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng tổ chức đám hỏi vào đầu năm nay

Cuộc sống hiện tại của Phương Nhi dần kín tiếng hơn. Sự im lặng này càng làm khán giả tò mò, đồng thời cũng khiến nhiều người dành cho cô sự ngưỡng mộ, bởi đó được xem là cách khéo léo để bảo vệ hạnh phúc riêng.

Thay vì xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội, Á hậu chỉ thỉnh thoảng lộ diện trong một vài hình ảnh hiếm hoi. Mỗi lần như vậy đều lập tức gây sốt: khi thì là khoảnh khắc Phương Nhi cùng chồng tham dự một sự kiện gia đình kín đáo, khi lại là những lần bị bắt gặp trong đời thường với phong cách sang trọng, tinh tế. Chính sự tiết chế và chọn lọc trong việc xuất hiện càng khiến hình ảnh của Phương Nhi thêm phần đặc biệt.

Nàng hậu kín như bưng sau khi lấy chồng