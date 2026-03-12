Mỹ nhân Việt được đề cử đẹp nhất thế giới 2026: 33 tuổi debut nhóm nhạc nữ, xinh đẹp khí chất mà vẫn độc thân

TC Candler đang liên tục công bố các đề cử cho danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 - bảng xếp hạng thường niên thu hút sự quan tâm lớn của khán giả toàn cầu. Trong loạt gương mặt được giới thiệu gần đây, sự xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc khiến cộng đồng mạng Việt Nam chú ý. Nữ diễn viên được giới thiệu với vai trò diễn viên và người mẫu trong thẻ đề cử chính thức, kèm hình ảnh chân dung nhận về lượng tương tác đáng kể cùng nhiều bình luận tích cực từ khán giả quốc tế.

Ninh Dương Lan Ngọc được TC Candler đề cử trong top mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2026 (ảnh: TC Candler)

Việc Lan Ngọc xuất hiện trong danh sách đề cử được xem là bất ngờ nhưng không khó lý giải với những người theo dõi cô nhiều năm. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt hài hòa, đường nét mềm mại đặc trưng Á Đông nhưng vẫn mang hơi hướng hiện đại. Ở tuổi ngoài 30, Lan Ngọc giữ phong độ nhan sắc ổn định, đồng thời xây dựng hình ảnh ngày càng chỉn chu qua các hoạt động nghệ thuật và thời trang. Chính sự cân bằng giữa vẻ đẹp thanh thoát và thần thái tự tin giúp cô dễ dàng ghi điểm trong các bảng xếp hạng sắc đẹp quốc tế.

Ngũ quan hài hòa, kiều diễm của Ninh Dương Lan Ngọc (ảnh: FBNV):

Nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc, khán giả thường nhớ ngay đến hình ảnh “ngọc nữ màn ảnh”. Từ vai diễn đầu tay trong Cánh Đồng Bất Tận cho đến hiện tại, hành trình thay đổi về ngoại hình và phong cách của cô được xem là một trong những màn “lột xác” rõ nét của showbiz Việt.

Thời điểm mới bước chân vào điện ảnh, Lan Ngọc ghi dấu bằng vẻ ngoài mộc mạc: gương mặt tròn trịa, làn da ngăm nhẹ và nét dịu dàng gần gũi. Chỉ sau vài năm, Lan Ngọc bắt đầu có những bước chuyển mình mạnh mẽ về hình ảnh. Phong cách thời trang trở nên hiện đại hơn, lối trang điểm sắc sảo và gu thẩm mỹ ngày càng được nâng cấp. Từ một diễn viên trẻ của điện ảnh, cô dần khẳng định vị trí mỹ nhân thảm đỏ với hình ảnh tinh tế nhưng không còn quá an toàn.

Song song với sự thay đổi về ngoại hình là quá trình mở rộng hình tượng nghệ thuật (ảnh: FBNV)

Song song với sự thay đổi về ngoại hình là quá trình mở rộng hình tượng nghệ thuật. Lan Ngọc liên tục biến hóa qua nhiều vai diễn trong các dự án điện ảnh nổi bật như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, nơi cô gây bất ngờ khi hóa thân thành Cám với hình ảnh sắc lạnh và độc ác; Cô Ba Sài Gòn với vai Như Ý kiêu kỳ; hay series Gái Già Lắm Chiêu, nơi cô xây dựng thành công hình tượng Ms. Q sang chảnh. Bên cạnh đó, các dự án thương mại như Cua Lại Vợ Bầu cũng giúp Lan Ngọc chứng minh sức hút phòng vé và khả năng chinh phục khán giả đại chúng.

Cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Lan Ngọc là hành trình tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng năm 2023 (ảnh: FBNV)

Không chỉ dừng lại ở điện ảnh, Lan Ngọc còn trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình khi tham gia nhiều chương trình giải trí. Cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Lan Ngọc là hành trình tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng năm 2023. Bước vào chương trình với tâm thế học hỏi, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh nổi bật. Dù không có giọng hát nổi bật, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn được săn đón nhờ lợi thế vũ đạo - vốn được rèn luyện từ khi cô giành quán quân Bước Nhảy Hoàn Vũ 2015 giúp Lan Ngọc thể hiện nhiều tiết mục sân khấu ấn tượng, từ những động tác kỹ thuật khó đến phong thái trình diễn tự tin. Không chỉ vậy, cô còn được các nghệ sĩ trong chương trình đánh giá cao nhờ tinh thần đồng đội và khả năng kết nối tập thể.

Ở tuổi 33, Ninh Dương Lan Ngọc ra mắt trong đội hình nhóm nhạc nữ LUNAS cùng các Chị Đẹp mùa 1 như Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh (ảnh: FBNV)

Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện trên nhiều concert lớn cùng LUNAS (ảnh: FBNV)

Bước ngoặt tiếp theo đến vào năm 2024 khi nữ diễn viên chính thức lấn sân sang con đường thần tượng âm nhạc. Ở tuổi 33, Ninh Dương Lan Ngọc ra mắt trong đội hình nhóm nhạc nữ LUNAS cùng các Chị Đẹp mùa 1 như Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh. Nhóm chính thức ra mắt ngày 4/4/2024 với MV Moonlight, đánh dấu một bước đi khá táo bạo khi các thành viên đều đã có tên tuổi riêng trong nhiều lĩnh vực. Trong đội hình LUNAS, Lan Ngọc đại diện cho hình tượng Urania - nữ thần thiên văn học, góp phần tạo nên hình ảnh đa sắc màu cho nhóm.

Khả năng trình diễn của Ninh Dương Lan Ngọc

Nhưng giọng hát của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là đề tài bàn luận khi cô lấn sân ca sĩ. Nữ diễn viên không có thế mạnh thanh nhạc, thậm chí hát chỉ dừng ở mức tròn vành rõ chữ. Trên nhiều chương trình, chính nữ diễn viên cũng tự trào về chất giọng “lệch tông” của mình như một chi tiết hài hước. Khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, cô cho thấy sự nghiêm túc trong việc luyện thanh và cải thiện khả năng ca hát. Dù chưa phải giọng ca nội lực như các ca sĩ chuyên nghiệp, Lan Ngọc dần tạo được sự tiến bộ rõ rệt, đồng thời bù đắp bằng khả năng trình diễn sân khấu và thần thái biểu diễn.

Ninh Dương Lan Ngọc không ngại thử thách bản thân (ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc được xem là một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ diễn viên 9X trong showbiz Việt. Bên cạnh điện ảnh, cô còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực như truyền hình, thời trang và kinh doanh. Nữ diễn viên cũng thường xuyên đầu tư cho việc học tập, từng sang nước ngoài để trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất.

Dù chưa phải giọng ca nội lực như các ca sĩ chuyên nghiệp, Lan Ngọc dần tạo được sự tiến bộ rõ rệt, đồng thời bù đắp bằng khả năng trình diễn sân khấu và thần thái biểu diễn (ảnh: FBNV)

U40, Ninh Dương Lan Ngọc được nhiều khán giả gọi là “độc thân hoàng kim”. Dù từng vướng không ít tin đồn tình cảm trong quá khứ, cô vẫn giữ quan điểm kín tiếng về đời tư và cho biết hiện tập trung chủ yếu vào công việc. Với phong độ nhan sắc ổn định, sự nghiệp đa dạng và hình ảnh ngày càng trưởng thành, việc Ninh Dương Lan Ngọc được đề cử trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 được xem là cột mốc đáng chú ý - không chỉ đối với cá nhân nữ nghệ sĩ mà còn góp phần giúp hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam tiếp tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng sắc đẹp quốc tế.