Mỹ nhân Việt đứng cạnh nàng tiên cá đẹp nhất thế giới vẫn không hề lu mờ, visual sáng rực như ngọc ngà châu báu

Nhan sắc của mỹ nhân Vbiz này khiến người xem xuýt xoa không ngớt.

Trong showbiz Việt, Thúy Ngân là một trong những mỹ nhân sở hữu sắc vóc nổi bật và phong cách biến hóa đa dạng. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn nhờ chiều cao lý tưởng, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin. Thậm chí, người đẹp còn khiến công chúng phải trầm trồ khi đứng chung một khung hình với Marian Rivera - đệ nhất mỹ nhân Philippines, người vốn gắn liền với danh xưng "nàng tiên cá đẹp nhất thế giới". Trước một biểu tượng nhan sắc tầm cỡ quốc tế, đại diện của Việt Nam không hề bị lu mờ mà trái lại còn tỏa sáng một cách kiêu sa.

Nhan sắc xinh đẹp của Thúy Ngân

Xuất hiện cạnh nhau trong tạo hình váy cưới lộng lẫy, cả Thúy Ngân và Marian Rivera đều mang đến một bữa tiệc thị giác đúng nghĩa. Thúy Ngân thu hút người nhìn bởi gương mặt thanh tú, nụ cười ngọt ngào bừng sáng mang năng lượng trẻ trung, kết hợp cùng nước da trắng ngần. Trong khi đó, "bà mẹ ba con" Marian Rivera lại mang vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo và mang đường nét lai Tây cuốn hút.

Sự tỏa sáng của hai người đẹp khiến cộng đồng mạng được một phen xôn xao. Nhiều netizen thẳng thắn nhận xét rằng nhan sắc của Thúy Ngân khi đặt cạnh "quốc bảo" Philippines không hề có sự lép vế. Một người rạng rỡ, một người đằm thắm, hai mỹ nhân đứng cạnh nhau, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười".

"Trời ơi chị Ngân bã đẹp xuất sắc xuất sắc luôn, không hề kém chị Marian Rivera đâu", "Thúy Ngân nhà mình đẹp thua gì mỹ nhân nước bạn đâu", "2 mỹ nhân này chung khung hình nữa, quá đẹp, cực kỳ mê Marian Rivera và Ngân. Một đêm trình diễn thật đáng nhớ"... là những lời khen mà netizen dành cho Thúy Ngân.

Nói thêm về danh xưng "nàng tiên cá đẹp nhất thế giới" của Marian Rivera, khán giả châu Á luôn nhớ đến cô với vai diễn Dyesebel trong bộ phim truyền hình cùng tên phát sóng năm 2008. Trong phim, "bông hồng lai" sinh năm 1984 gây thương nhớ với tạo hình mái tóc dài gợn sóng, ngũ quan sắc nét như tượng tạc kết hợp cùng chiếc đuôi cá lấp lánh. Suốt gần hai thập kỷ qua, dù Hollywood hay các nền điện ảnh lớn liên tục cho ra mắt nhiều phiên bản người đóng khác nhau, nhan sắc cực phẩm của Marian Rivera trong vai Dyesebel vẫn được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng "nàng tiên cá đẹp nhất thế giới" bởi vẻ đẹp hoàn hảo cho nhân vật hư cấu này.

"Nàng tiên cá đẹp nhất thế giới" Marian Rivera trong Dyesebel

Còn về Thúy Ngân, cô sinh năm 1991, cô xuất thân từ các cuộc thi nhan sắc lớn khi từng lọt vào Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010 và đại diện Việt Nam tham gia Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011. Sở hữu bệ phóng từ ngoại hình, cô không đóng khung mình trong danh xưng "người đẹp đi diễn" mà thực sự chứng minh thực lực qua các bộ phim truyền hình, điện ảnh.

Tên tuổi của Thúy Ngân ghi dấu ấn trong lòng khán giả cả nước qua vai diễn "Hân Hoa hậu" đanh đá, ích kỷ trong bộ phim truyền hình ăn khách Gạo Nếp Gạo Tẻ. Sau thành công đó, cô tiếp tục phủ sóng trong các dự án phim lớn như Cây Táo Nở Hoa, Nữ Chủ, Hải Đường Trong Gió, Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu... và là thành viên của nhiều chương trình truyền hình thực tế. Sự lăn xả, tính cách gần gũi cùng thái độ làm nghề nghiêm túc đã giúp cô sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Bước sang tuổi 35, Thúy Ngân đang ở giai đoạn rực rỡ nhất cả về sự nghiệp lẫn nhan sắc. Không còn bó buộc vào phong cách ngọt ngào đơn thuần, nữ diễn viên của hiện tại mang một vẻ đẹp quyến rũ, quý phái và thời thượng. Cùng trong năm nay, cô còn được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn.