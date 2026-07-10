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Mỹ nhân Việt cưới thiếu gia tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng: Đãi 500 khách ở resort 5 sao, ở nhà nằm ngay trung tâm

Liên Hoa
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Cuộc sống sau khi kết hôn của cặp đôi Việt khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Nhắc đến những chuyện tình đẹp nhất Vbiz, Đông Nhi và Ông Cao Thắng luôn là cặp đôi được nhiều khán giả nhớ đến. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2009, thời điểm cả hai đều đang là những gương mặt trẻ nổi bật của Vpop. Trong khi Đông Nhi liên tục gặt hái thành công với hàng loạt bản hit, Ông Cao Thắng cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình điển trai và sự nghiệp ca hát đầy triển vọng.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang phát triển, Ông Cao Thắng bất ngờ rút khỏi sân khấu để chuyển hướng sang kinh doanh và quản lý hoạt động nghệ thuật cho bạn gái. Quyết định lùi về phía sau của anh từng khiến nhiều người bất ngờ, nhưng cũng mở ra một chặng đường mới khi trở thành người đồng hành quan trọng trong sự nghiệp của Đông Nhi.

Sau gần 10 năm yêu nhau, tháng 7/2019, Ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi tại New York (Mỹ). Màn cầu hôn lãng mạn cùng chiếc nhẫn kim cương nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên khắp các diễn đàn giải trí.

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Đông Nhi được Ông Cao Thắng cầu hôn tại Mỹ vào tháng 7/2019

Đến tháng 11 cùng năm, cả hai chính thức về chung một nhà bằng hôn lễ được ví như "đám cưới thế kỷ" của Vbiz. Hôn lễ diễn ra tại một resort 5 sao ở Phú Quốc với sự tham dự của khoảng 500 khách mời là người thân, bạn bè và gần như toàn bộ nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí.

Để thuận tiện cho khách tham dự, Đông Nhi và Ông Cao Thắng còn đài thọ toàn bộ chi phí vé máy bay, khách sạn cùng nhiều dịch vụ nghỉ dưỡng trong suốt thời gian diễn ra lễ cưới. Không gian được trang trí theo phong cách sang trọng với tông trắng chủ đạo bên bờ biển, trong khi công tác tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Thời điểm đó, nhiều nguồn tin cho rằng tổng chi phí dành cho hôn lễ lên đến hàng chục tỷ đồng, trở thành một trong những đám cưới xa hoa nhất của showbiz Việt.

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Ngày cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng từng được ví von là "đám cưới thế kỷ"

Sau đám cưới, Đông Nhi và Ông Cao Thắng nhanh chóng bước vào cuộc sống hôn nhân. Tháng 10/2020, cặp đôi đón con gái đầu lòng Winnie. Bốn năm sau, gia đình tiếp tục chào đón thành viên mới là bé Hannie.

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Sau khi trở thành mẹ hai con, Đông Nhi vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ lần lượt trở lại với các dự án âm nhạc, biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn và thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Dù bận rộn với công việc, cô vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình và đồng hành cùng hai con trong cuộc sống thường ngày.

Trong khi đó, Ông Cao Thắng gần như rút hẳn khỏi các hoạt động giải trí. Nam ca sĩ một thời hiện tập trung điều hành công việc kinh doanh cũng như hỗ trợ sự nghiệp của bà xã. Nhiều năm qua, khán giả đã quen với hình ảnh Ông Cao Thắng âm thầm xuất hiện phía sau hậu trường, đưa đón Đông Nhi đi diễn, chăm sóc các con hoặc đồng hành cùng gia đình trong những chuyến du lịch.

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Ông Cao Thắng chính là điểm tựa vững chắc cho Đông Nhi

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Tổ ấm viên mãn là động lực để Đông Nhi tiếp tục với các hoạt động nghệ thuật

Không chỉ có gia đình viên mãn, Đông Nhi và Ông Cao Thắng còn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Hiện cả gia đình sinh sống trong một căn hộ cao cấp nằm ngay trung tâm Quận 1, TP.HCM. Căn hộ có diện tích rộng, được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu trung tính, không gian mở và nhiều khu vực dành riêng cho hai con vui chơi.

Năm 2024, đây là một trong những dự án căn hộ hạng sang nổi bật tại khu vực trung tâm thành phố, có mức giá trên thị trường hiện vào khoảng 300 triệu đồng mỗi mét vuông. Trên mạng xã hội, Đông Nhi và Ông Cao Thắng nhiều lần hé lộ những góc nhỏ bên trong tổ ấm, từ phòng khách, phòng ăn cho đến khu vực vui chơi của các con, cho thấy cuộc sống tiện nghi nhưng vẫn đề cao sự ấm cúng và gần gũi. Sau hơn 15 năm bên nhau, Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn được xem là hình mẫu hôn nhân lý tưởng của showbiz Việt.

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Vợ chồng Đông Nhi sống tại căn hộ cao cấp nằm ở Quận 1 (TP.HCM)

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sao Việt

Đông Nhi

Ông Cao Thắng

thiếu gia tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng

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