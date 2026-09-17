Mỹ nhân Việt cưới đại gia hơn 9 tuổi: Sống trong căn nhà 200 tỷ, cao 2 tầng vẫn có thang máy riêng

Cơ ngơi này có tổng diện tích gần 600m2, thiết kế một tầng trệt và một tầng lầu.

Nguyễn Thu Hương (SN 1979) ghi dấu ấn với khán giả khi đăng quang Hoa khôi Thể thao năm 1995. Năm 2011, cô tiếp tục gây ấn tượng tại đấu trường nhan sắc khi giành ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs World). Bên cạnh hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, MC, Thu Hương cũng gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh, truyền thông, thương mại. Ở tuổi 47, Hoa khôi Thu Hương vẫn giữ được vẻ trẻ trung, vóc dáng mảnh mai, săn chắc và cuộc sống gia đình viên mãn bên doanh nhân Nguyễn Hoài Nam hơn cô 9 tuổi. Cặp đôi hiện sở hữu căn biệt thự có giá trị lên tới 200 tỷ đồng tại TP.HCM, chuyển tới sinh sống vào năm 2017. Không gian sống gây chú ý bởi diện mạo sang trọng, diện tích gần 600m2, thiết kế tân cổ điển đẳng cấp cùng loạt tiện ích được chăm chút kỹ lưỡng. Đáng chú ý, dù biệt thự chỉ có 2 tầng, vợ chồng Thu Hương vẫn đầu tư hẳn thang máy riêng để mẹ chồng U90 có thể di chuyển thuận tiện giữa các tầng.

Biệt thự của vợ chồng Thu Hương được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, vì vậy từng góc trong nhà đều mang vẻ sang trọng, chỉn chu. Nếu diện mạo bên ngoài đã gây chú ý thì bước vào bên trong, không gian càng thêm lộng lẫy với cách bài trí tinh tế và nội thất mang hơi hướng hiện đại pha nét cổ điển. Phòng khách nhỏ trong nhà được bố trí rộng thoáng, đầy đủ tiện nghi, nổi bật với hệ cửa kính lớn hướng ra mặt tiền, giúp đón ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác sáng sủa. Không gian còn được tô điểm bằng hệ thống đèn đa dạng cùng những chậu cây xanh, vừa tăng vẻ đẹp cho căn phòng vừa tạo cảm giác mềm mại, gần gũi hơn.

Phòng khách lớn tiếp tục gây ấn tượng với vẻ đẹp sang trọng, nổi bật là hệ cửa kính được bố trí ở nhiều góc, giúp không gian luôn thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Khu vực này được bài trí nhiều món đồ decor đẹp mắt, trong đó bộ sofa mang đậm phong cách tân cổ điển trở thành điểm nhấn nổi bật. Cách sắp xếp nội thất khéo léo, kết hợp hài hòa giữa các chi tiết trang trí, mang đến cho căn phòng một tổng thể chỉn chu và giàu tính nghệ thuật. Ngay bên cạnh phòng khách, vợ chồng Thu Hương còn dành riêng một khu vực để trưng bày các loại nhạc cụ như micro, đàn guitar... Góc nhỏ được bài trí như một studio thu nhỏ ngay trong nhà, vừa tạo điểm nhấn thú vị cho không gian sống, vừa là nơi các thành viên có thể thư giãn, biểu diễn hoặc quây quần bên nhau sau những giờ làm việc.

Trong cơ ngơi của vợ chồng Thu Hương còn có nhiều góc trưng bày ảnh cúp lưu niệm cùng những món đồ sưu tầm, vì thế hệ tủ lưu trữ cũng được bố trí khá nhiều trong nhà. Không dừng ở việc lưu giữ đồ đạc, những hệ tủ này còn góp phần làm đẹp không gian khi được sắp xếp cùng các món decor bắt mắt. Trên tường, những bức tranh nghệ thuật được bài trí xen kẽ với bình hoa đủ kích cỡ, khiến mỗi góc nhỏ đều có thêm điểm nhấn và mang đậm dấu ấn riêng.

Góc bếp và khu vực ăn uống được chăm chút chỉn chu, sang đẹp chẳng kém những không gian khác trong nhà. Khu bếp có diện tích rộng, sử dụng hệ tủ trắng kết hợp bàn đảo tiện lợi. Thay vì lắp tủ bếp phía trên, vợ chồng Thu Hương bố trí một hệ tủ màu nâu trầm để lưu trữ rượu. Cách sắp xếp này vừa tận dụng diện tích hiệu quả, vừa biến khu vực lưu trữ thành một góc decor đẹp mắt, tạo điểm nhấn cho căn bếp.

Ngay cạnh bếp là khu vực ăn uống với bộ bàn ăn dài, nổi bật bởi mặt bàn vân đá sang trọng. Đặc biệt, nhờ thiết kế mở hướng ra sân vườn, cả lúc nấu nướng hay dùng bữa, các thành viên đều có thể phóng tầm mắt ra khoảng không xanh mát bên ngoài. Không gian vì thế vừa tiện nghi, vừa mang đến cảm giác thư thái, chill và đầy thoáng đãng.

Khu vực thể dục thể thao được vợ chồng Thu Hương bố trí ngoài trời, tận dụng khoảng không thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Từ phòng ăn có thể dễ dàng nhìn ra khu tập luyện, tạo cảm giác không gian mở và khiến tổng thể căn nhà thêm phần rộng rãi, thư thái. Khu vực này cũng được trang bị đầy đủ dụng cụ cần thiết, gương soi toàn thân nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất hằng ngày. Thu Hương duy trì thói quen tập luyện ít nhất 2 tiếng mỗi ngày, vừa chăm sóc sức khỏe vừa tìm lại sự cân bằng, thư giãn sau những giờ làm việc bận rộn.