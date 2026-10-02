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Mỹ nhân Việt chỉ cao 1m55 vẫn lọt đề cử đẹp nhất thế giới

Mộng Du
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Mỗi lần nhìn thấy mỹ nhân này là một lần rung động.

Mới đây, chuyên trang TC Candler vừa công bố thêm danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Trong đó, sự xuất hiện của nữ diễn viên Hoàng Hà bên cạnh nhiều tên tuổi quốc tế như Seulgi, Elia Ilano nhanh chóng được chú ý.

Hoàng Hà cao 1m55 vẫn lọt đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 1.

Hoàng Hà vừa lọt top đề cử đẹp nhất thế giới. (Ảnh: TC Candler)

Hoàng Hà sinh năm 1996, vốn là gương mặt quen thuộc với những khán giả theo dõi phim Việt. Dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn là 1m55, Hoàng Hà vẫn tạo được ấn tượng riêng nhờ gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn có hồn và nét đẹp trong trẻo, vibe thanh xuân "tràn màn hình". Đặc biệt, người đẹp có nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ, được nhiều netizen ví von như "mang mặt trời vào trong nụ cười" hay "tươi nhất Việt Nam. Ngoại hình nhỏ nhắn cũng là một lợi thế giúp Hoàng Hà giữ vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật và dễ dàng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau trên màn ảnh.

Hoàng Hà cao 1m55 vẫn lọt đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 2.

Visual "hack" tuổi cực căng. (Ảnh: FBNV)

Vào showbiz từ năm 2020 qua các MV ca nhạc và bắt đầu diễn xuất với tư cách là diễn viên chuyên nghiệp năm 2020, sự nghiệp phim ảnh của Hoàng Hà phát triển đều đặn ở cả hai mảng điện ảnh và truyền hình. Trên màn ảnh rộng, người đẹp bắt đầu viral và được khán giả biết đến nhiều hơn từ năm 2022 qua vai Dao Ánh trong bộ phim Em Và Trịnh. Sau đó, cô chứng lột xác với vai Cô Phong trong phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn (2023). Đến năm 2025, Hoàng Hà tiếp tục góp mặt trong hai dự án lớn là Điều Ước Cuối Cùng và dự án hợp tác quốc tế Tay Anh Giữ Một Vì Sao.

Hoàng Hà cao 1m55 vẫn lọt đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 3.

Em Và Trịnh. (Ảnh: NSX)

Hoàng Hà cao 1m55 vẫn lọt đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 4.

Tay Anh Giữ Một Vì Sao (Ảnh: NSX)

Trên sóng giờ vàng VTV3, Hoàng Hà từng gây sốt với vai Mai Dương trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau (Phần 1) chiếu năm 2023. Gần đây nhất, trong năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục gặp lại khán giả qua vai Linh Chi đầy tươi sáng và cảm xúc trong bộ phim Đồng Hồ Đếm Ngược. Đóng cặp cùng Thanh Sơn, nữ diễn viên đã tạo nên những phân đoạn đầy cảm xúc, đồng thời ghi điểm với nét diễn tự nhiên, đầy năng lượng của mình.

Hoàng Hà cao 1m55 vẫn lọt đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 5.

Chúng Ta Của 8 Năm Sau. (Ảnh: NSX)

Hoàng Hà cao 1m55 vẫn lọt đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 6.

Đồng Hồ Đếm Ngược. (Ảnh: NSX)

Hiện tại, Hoàng Hà đang ngày càng khẳng định được chỗ đứng của mình trong lòng công chúng nhờ lối diễn xuất chuyên nghiệp và tinh thần làm nghề cầu tiến. Với nhan sắc trong trẻo cùng năng lượng tích cực nhìn là thấy được "chữa lành", visual thăng hạng theo từng ngày của Hoàng Hà cũng thu hút một lượng fan không hề nhỏ, cho thấy sức hút khó cưỡng của mỹ nhân này.

Hoàng Hà cao 1m55 vẫn lọt đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 7.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của người đẹp. (Ảnh: NSX)

Nguồn: TC Candler

Tình thế hiện tại của Tuấn Hưng ở Mỹ


Tags

Hoàng Hà

TC Candler

gương mặt đẹp nhất thế giới

Em và Trịnh

Kẻ ăn hồn

sao Việt

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