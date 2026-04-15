Mỹ nhận tin buồn 1.000 tỷ USD từ xung đột ở Iran

Theo phân tích của Giáo sư Linda Bilmes đến từ Trường Harvard Kennedy, tổng chi phí thực sự của cuộc chiến này có thể lên tới 1.000 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với các con số chính thức được công bố.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc gửi Quốc hội, chỉ trong 6 ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự bắt đầu từ 28/2, Mỹ đã chi khoảng 11,3 tỷ USD.

Tuy nhiên, Bilmes cho rằng con số này chưa phản ánh đầy đủ thực tế. Theo cách tính của bà, chi phí thực tế có thể gần 16 tỷ USD, do Lầu Năm Góc thường sử dụng giá trị “sổ sách” của vũ khí thay vì chi phí thay thế thực tế, vốn cao hơn nhiều.

Ước tính, chi phí trực tiếp đổ vào cuộc chiến là khoảng 2 tỷ USD mỗi ngày trong giai đoạn giao tranh cao điểm kéo dài 40 ngày. Khoản này bao gồm chi phí đạn dược, triển khai quân đội và thiệt hại về trang thiết bị. Một ví dụ điển hình là việc 3 tiêm kích F-15 bị bắn hạ do nhầm lẫn từ lực lượng đồng minh Kuwait - một tổn thất không hề nhỏ.

Một điểm đáng chú ý là sự chênh lệch lớn giữa chi phí phòng thủ của Mỹ và chi phí tấn công của Iran. Các tên lửa đánh chặn của Mỹ có thể tiêu tốn tới 4 triệu USD mỗi quả, trong khi máy bay không người lái của Iran chỉ có giá khoảng 30.000 USD. Điều này khiến Mỹ phải chi tiêu gấp hàng trăm lần để đối phó với các đợt tấn công giá rẻ, tạo ra áp lực tài chính ngày càng lớn.

Không dừng lại ở chi phí ngắn hạn, gánh nặng thực sự của cuộc chiến sẽ nằm ở tương lai. Mỹ sẽ phải chi hàng trăm tỷ USD để tái thiết cơ sở hạ tầng quân sự bị phá hủy, không chỉ của chính mình mà còn của các đồng minh tại vùng Vịnh.

Ngoài ra, khoảng 55.000 binh sĩ được triển khai trong khu vực có thể phải nhận các khoản trợ cấp y tế và khuyết tật suốt đời do phơi nhiễm độc tố và môi trường chiến tranh.

Trong bối cảnh đó, Nhà Trắng đã đề xuất nâng ngân sách quốc phòng lên 1.500 tỷ USD, mức tăng lớn nhất kể từ Thế chiến II. Con số này chưa bao gồm khoản 200 tỷ USD mà Lầu Năm Góc đề xuất dành riêng cho cuộc chiến Iran. Ngay cả khi Quốc hội không thông qua toàn bộ kế hoạch, các chuyên gia cho rằng ngân sách quốc phòng hàng năm vẫn có thể tăng thêm ít nhất 100 tỷ USD.

Tất cả những khoản chi này sẽ đổ dồn lên vai người nộp thuế Mỹ và làm trầm trọng thêm thâm hụt ngân sách vốn đã rất lớn. So với thời kỳ xảy ra chiến tranh Iraq, khi tổng chi phí khoảng 2.000 tỷ USD và nợ công dưới 4.000 tỷ USD, thì hiện nay, nợ công Mỹ đã vượt 31.000 tỷ USD. Điều này khiến việc tài trợ cho chiến tranh trở nên đắt đỏ hơn nhiều, do phải vay với lãi suất cao hơn.

Theo Bilmes, chi phí lãi vay sẽ là một trong những yếu tố khiến tổng chi phí chiến tranh phình to theo thời gian.

Bà cảnh báo: “Nước Mỹ đang vay tiền để tài trợ cho cuộc chiến này với lãi suất cao hơn, trên nền một khoản nợ đã rất lớn. Điều đó có nghĩa là chi phí lãi vay sẽ tăng thêm hàng tỷ USD và không giống chi phí ban đầu, đây là khoản chúng ta đang chuyển sang cho thế hệ sau.”

Theo CNBC