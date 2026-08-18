Mỹ nhân sở hữu siêu body ăn 150 quả trứng để siết dáng

Đây chính là thực phẩm được mỹ nhân này sử dụng để thay thế đồ ăn vặt.

Sở hữu vóc dáng từng được xem là một trong những body huyền thoại của Kpop, Seolhyun nổi tiếng với tỷ lệ cơ thể cân đối, vòng eo thon gọn cùng cặp đùi "mật ong" trứ danh. Chính hình thể nổi bật giúp nữ diễn viên luôn ghi điểm trong những bộ ảnh thời trang và trở thành hình mẫu được nhiều người nhắc đến khi nói về vóc dáng chuẩn của các mỹ nhân Hàn.

Body sexy, khoẻ khoắn của Seolhyun thuộc hàng top Kpop.

Mới đây, kênh YouTube cá nhân của Seolhyun đăng tải video ghi lại hậu trường một buổi chụp ảnh. Nữ diễn viên bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm và trong lúc trò chuyện với ê-kíp, cô bất ngờ hỏi: "Mọi người có thấy tôi giảm cân một chút không?".

Khi được xác nhận rằng gương mặt dường như đã thon hơn, Seolhyun chia sẻ cô thực sự đang trong quá trình giảm cân. Người đẹp không thay đổi phương pháp mà theo đuổi kiên trì trong thời gian dài hơn. Thậm chí, ngay cả khi cân nặng đứng yên, cô vẫn duy trì lượng thức ăn khá ít để giữ số cân nặng mong muốn. "Bây giờ không thể chỉ ăn ít trong một tuần rồi giảm cân được nữa. Tôi đã ăn kiêng theo cách này hơn 10 năm, kể từ sau thời còn là thực tập sinh", cô nói.

Ăn trứng luộc thay đồ ăn vặt

Một trong những món xuất hiện thường xuyên trong quá trình giảm cân của Seolhyun là trứng luộc. Cô cho biết mình thường mua sẵn trứng và ăn chúng vào thời điểm cảm thấy đói trước bữa tối, thay vì tìm đến các món ăn vặt khác.

Có những ngày Seolhyun ăn hai quả, nhưng cũng có hôm ăn ba hoặc thậm chí bốn quả. "Tính đến bây giờ chắc tôi đã ăn ít nhất 150 quả trứng", nữ diễn viên hài hước chia sẻ.

Việc lựa chọn trứng làm món ăn nhẹ có cơ sở nhất định. Trứng giàu protein, có khả năng tạo cảm giác no tương đối lâu, nhờ đó có thể giúp giảm cảm giác đói và hạn chế tình trạng ăn quá nhiều trong bữa chính.

Nếu chỉ hơi đói, một quả trứng có thể là lựa chọn vừa đủ trước bữa tối. Ngoài trứng, những món ăn nhẹ giàu protein như sữa chua Hy Lạp, đậu phụ, sữa đậu nành không đường hoặc một phần nhỏ các loại hạt cũng có thể giúp kiểm soát cơn đói.

Ăn quá ít trong thời gian dài chưa chắc là cách giảm cân tốt

Trường hợp của Seolhyun cũng cho thấy một vấn đề đáng lưu ý: giảm lượng thức ăn quá mức không đồng nghĩa với giảm cân lành mạnh.

Khi cơ thể liên tục nhận được quá ít năng lượng, cân nặng có thể giảm nhanh trong giai đoạn đầu nhưng không chỉ mỡ thừa mà cả khối lượng cơ cũng có nguy cơ suy giảm. Khi lượng cơ giảm, tốc độ chuyển hóa cơ bản cũng có thể thấp hơn, khiến quá trình giảm cân về sau trở nên khó khăn.

Đặc biệt, nếu chế độ ăn thiếu protein, chất béo thiết yếu, vitamin và khoáng chất trong thời gian dài, cơ thể có thể gặp tình trạng mệt mỏi, suy giảm sức mạnh cơ bắp và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Khi quay lại chế độ ăn bình thường trong lúc khối lượng cơ chưa được phục hồi, nguy cơ tăng mỡ trở lại cũng có thể cao hơn.

Vì vậy, thay vì nhịn đói hoặc cắt giảm gần như toàn bộ một vài bữa ăn, cách bền vững hơn là giảm tổng lượng calo vừa phải, đồng thời vẫn đảm bảo protein, rau củ, chất béo tốt và các nhóm dưỡng chất cần thiết. Kết hợp chế độ ăn với tập luyện cũng giúp duy trì cơ bắp trong quá trình giảm cân.

Trứng luộc vì thế có thể là một lựa chọn ăn nhẹ tiện lợi khi đói, nhưng không nên biến món ăn này thành thực phẩm duy nhất trong chế độ giảm cân. Điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng một chế độ ăn đủ chất, phù hợp với nhu cầu cơ thể và duy trì được trong thời gian dài.