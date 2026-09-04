Mỹ nhân showbiz vào viện tâm thần trị bệnh, nay "lột xác" đẹp ná thở nhờ giảm 25 kg và bỏ bạn trai ca sĩ yêu 4 năm

Nữ diễn viên này từng vật lộn với bệnh tật. Do tác dụng phụ của thuốc, cô từng tăng cân mất kiểm soát, cơ thể phát tướng nặng nề.

Ngày 3/9, tờ Sohu đưa tin nữ diễn viên Mã Tư Thuần bất ngờ khoe lên trang cá nhân hình ảnh diện bikini khoe body sau khi giảm cân. Ngay dưới bài đăng, netizen không khỏi xuýt xoa vì kết quả cực kỳ mỹ mãn sau những nỗ lực chăm chỉ của Ảnh hậu Cbiz.

Điều quan trọng, dù sở hữu body thon thả gọn gàng, Mã Tư Thuần vẫn có tỷ lệ cơ thể và số đo 3 vòng rất cân đối, không hề bị gầy trơ xương như phần đông minh tinh chạy theo tiêu chuẩn "mình hạc xương mai" ở showbiz Hoa ngữ. Chính vì thế, vẻ đẹp khỏe khoắn, năng lượng và sự rạng rỡ của Mã Tư Thuần nhận được nhiều lời khen và sự yêu thích của công chúng.

Mã Tư Thuần gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh nghỉ dưỡng trên trang cá nhân. Nữ diễn viên tự tin khoe vóc dáng sau thời gian giảm cân, đồng thời khiến cư dân mạng bất ngờ bởi diện mạo ngày càng thon gọn và rạng rỡ. Ảnh: Sina.

Diện bikini 2 mảnh, Mã Tư Thuần khoe vóc dáng cân đối, vòng eo phẳng lì. Sự tự tin, phóng khoáng và tràn đầy sức sống chính là điểm thu hút nhất của nữ diễn viên. Ảnh: Xiaohongshu.

Bờ lưng nuột nà của Ảnh hậu Cbiz. Sau khi giảm cân, vóc dáng của nữ diễn viên trở nên gọn gàng hơn nhưng vẫn giữ được những đường cong tự nhiên. Đặc biệt, cô không theo đuổi kiểu thân hình quá mảnh mai, thiếu sức sống mà duy trì tỷ lệ cơ thể khá cân đối. Ảnh: Xiaohongshu.

Không chỉ gây chú ý bởi vóc dáng, thần thái tươi tắn và nụ cười rạng rỡ của Mã Tư Thuần cũng nhận về nhiều lời khen. Thành quả giảm cân của nữ diễn viên được cho là khá mỹ mãn khi cô vẫn giữ được vẻ ngoài tự nhiên, tràn đầy năng lượng thay vì ép cân đến mức gầy gò. Ảnh: Weibo.

Mã Tư Thuần từng trải qua một giai đoạn không hề dễ dàng. Sự nghiệp bế tắc cùng cú sốc đổ vỡ tình cảm với nam diễn viên Âu Hào khiến nữ diễn viên kiệt quệ. Tháng 8/2020, cô phải vào viện tâm thần chữa trị vì stress nặng, mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm. Những ảnh hưởng của thuốc khiến Mã Tư Thuần tăng cân mất kiểm soát. Có thời điểm cô nặng tới 85 kg. Ngoại hình thay đổi khiến nữ diễn viên bị không ít người miệt thị ngoại hình.

Bản thân Mã Tư Thuần từng thừa nhận rằng cô không dám soi gương sau khi "phát tướng". Nhận thức được tình trạng cơ thể ngày càng nặng nề, cô quyết tâm giảm cân. Sau 1 thời gian dài nỗ lực, Mã Tư Thuần giảm được 25 kg nhờ áp dụng chế độ 30% tập luyện, 70% ăn uống để giảm trọng lượng. Hiện tại, cân nặng của người đẹp này là 50 kg.

Mã Tư Thuần từng có giai đoạn tăng cân mất kiểm soát vì tác dụng phụ của thuốc điều trị bệnh tâm lý. Cô trở nên "phát tướng", gương mặt bị phá nét. Ảnh: Weibo.

Thời điểm bị thừa cân, Mã Tư Thuần nhận về vô số lời chê bai từ 1 bộ phận cư dân mạng cực đoan. Sau đó, nữ diễn viên đã quyết tâm giảm cân để lấy lại vóc dáng thon gọn. Ảnh: Weibo.

Trong lúc Mã Tư Thuần đang cố lấy lại sắc vóc sau bệnh tật, cô và ca sĩ Trương Triết Hiên gặp trục trặc và cuối cùng Ảnh hậu quyết định "đá" anh bạn trai yêu 4 năm. Nguyên nhân tan vỡ là do Trương Triết Hiên từ chối kết hôn, sinh con. Không chỉ vậy, Trương Triết Hiên còn đòi tình phí từ Mã Tư Thuần khi cô đòi chấm dứt mối quan hệ tình ái. Thái độ trơ trẽn, vụ lợi của bạn trai ca sĩ khiến Mã Tư Thuần rất bức xúc, quyết không thỏa hiệp và níu kéo.

Trước đó, cặp đôi lộ ảnh hẹn hò vào năm 2021. Trương Triết Hiên là trưởng nhóm, giọng ca chính của nhóm Penicillin. Năm 2019, anh vào danh sách 30 người xuất sắc dưới 30 tuổi của tạp chí Forbes Trung Quốc. Mối quan hệ của cặp đôi chưa bao giờ được fan Mã Tư Thuần chấp nhận. Người hâm mộ của nữ diễn viên Tay Trái cho rằng Trương Triết Hiên không xứng với thần tượng của mình. Ngoài ngoại hình, Trương Triết Hiên còn bị đánh giá thấp về nhân phẩm. Anh từng vướng vào loạt tai tiếng như bòn rút tiền của bạn gái cũ, hẹn hò cùng lúc nhiều người, từng khoe khoang ngủ với bạn gái người khác, có hành vi bạo lực và lời lẽ phản cảm... Dù vậy, Mã Tư Thuần vẫn chọn bảo vệ, tiếp tục mối quan hệ yêu đương với Trương Triết Hiên. Cho nên, ngày nữ diễn viên báo tin chia tay Trương Triết Hiên, cả MXH Trung Quốc đã mở tiệc ăn mừng.

Mã Tư Thuần "đá" gã bạn trai tồi ca sĩ sau khi bị anh đòi tình phí. Ảnh: Sina.

Không giống như lần chia tay Âu Hào, sau khi rời xa Trương Triết Hiên, Mã Tư Thuần vẫn bình thản. Cô cho biết bản thân đã thoát khỏi chứng trầm cảm, rối loạn lo âu. Kể từ trở về cuộc sống độc thân, không chỉ tâm trạng của Mã Tư Thuần tốt lên mà nhan sắc của cô cũng ngày càng thăng hạn.

Nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng và nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu