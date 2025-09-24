Mỹ nhân showbiz 50 tuổi, body nóng bỏng bị chồng "phi công" đòi ly dị vì không thể sinh con

Trần Tử Hàm không phải là cái tên xa lạ đối với những khán giả yêu thích phim Trung. Cô từng là nữ thần cổ trang đình đám Cbiz. Không chỉ vậy, ở showbiz Hoa ngữ, Trần Tử Hàm còn được biết đến là mỹ nữ có vòng 1 sexy nhất, người bị thời gian bỏ quên khi năm nay đã 50 tuổi nhưng vẫn gây choáng với dáng vẻ trẻ đẹp, nóng bỏng đến ná thở.

Nữ thần bốc lửa, đẹp đến mức không cần "filter độ"

Trần Tử Hàm sinh năm 1975, từng là tuổi thơ của rất nhiều thế hệ khán giả. Sau hơn 20 năm đóng phim, tên tuổi cô gắn liền với loạt tác phẩm kinh điển như Bạch Xà Truyện (vai Thanh Xanh xảo quyệt nhưng quyến rũ mê hồ), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (vai Ân Ly), Thần Điêu Đại Hiệp 2006 (vai Quách Phù, đóng cùng Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi), Thiến Nữ Hồn (vai Thượng Quan Ngọc Nhi)...

Theo tờ Sina, các danh hiệu sắc đẹp chưa bao giờ thoát khỏi tay Trần Tử Hàm. Khi là sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cô đã nằm trong top hoa khôi. Nữ diễn viên cùng Tưởng Cần Cần và Kim Xảo Xảo được xem là "3 hoa đóa vàng" của Bắc Ảnh 1 thời. Khi vào showbiz, Trần Tử Hàm tiếp tục được mệnh danh là "nữ thần cổ trang" của thập niên 2000 - thời đại mà trên phim không có filter nhưng nhan sắc của Trần Tử Hàm vẫn tỏa sáng qua từng khung hình. Không chỉ vậy, truyền thông Trung Quốc còn gọi cô là "nữ hoàng màn ảnh nhỏ" nhờ lịch trình đóng phim dày đặc, cát-xê thuộc hàng top và sức hút không hề kém cạnh dàn sao đình đám của Hoa ngữ thời bấy giờ.

Trần Tử Hàm được xem là nữ thần cổ trang đẹp không cần filter

Cô cũng là minh tinh có body bốc lửa nhất Cbiz

Điều đáng kinh ngạc là sau 2 thập kỷ vào showbiz, nhan sắc của Trần Tử Hàm như "đóng băng" với thời gian. Ở tuổi 50, cô vẫn sở hữu dáng vẻ xinh đẹp, quyến rũ, thậm chí nhiều lần khiến khán giả chao đảo bởi body sexy đến khó tin. Do đó, nếu nói đến mỹ nữ có vẻ đẹp không tuổi ở Cbiz, Trần Tử Hàm xứng đáng nằm ở top đầu.

Trần Tử Hàm đã 50 tuổi, nhưng vẫn duy trì được diện mạo trẻ trung...

... dáng người thon thả, gợi cảm

Cưới phải anh "phi công" lười, ở bẩn và cuộc hôn nhân không con cái

Năm 2016, Trần Tử Hàm lên xe hoa với nam diễn viên kém 6 tuổi Đới Hướng Vũ. Cặp sao tổ chức hôn lễ lạng mạn ở Tây Ban Nha sau 2 năm hẹn hò. Mối quan hệ của họ từng vấp phải sự phản đối của fan Trần Tử Hàm vì chênh lệch tuổi tác và đẳng cấp. Đới Hướng Vũ chỉ là diễn viên hạng C ở Cbiz.

Sau khi về chung nhà, cuộc hôn nhân của Trần Tử Hàm với chồng trẻ không như mơ. Trên show truyền hình Học Sinh Làm Việc Nhà Ưu Tú, Đới Hướng Vũ từng gây sốc với bản tính bừa bộn, ở bẩn và lười biếng. Anh không đụng móng tay vào việc nhà, đến cây chổi còn không biết cầm và để 1 mình Trần Tử Hàm lo liệu từ A đến Z chuyện gia đình. Truyền thông Trung Quốc cũng từ đó mà gọi Trần Tử Hàm là "cô vợ được khao khát nhất showbiz", bởi nữ diễn viên này chẳng than vãn 1 lời dù bao năm làm trụ cột gia đình.

=

Trần Tử Hàm mặc ý kiến trái chiều của dư luận, vẫn chọn kết hôn với Đới Hướng Vũ

Mới đây, trong show truyền hình Thiên Thanh Nhất Đối, trò chuyện với Trần Kiều Ân, Trần Tử Hàm nghẹn ngào tâm sự cô đã phải dừng đóng phim 3 năm để làm thụ tinh trong ống nghiệm. Đến nay, cô đã trải qua 12 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm, ngày nào cũng phải tiêm thuốc đau đớn.

Thế nhưng, việc mang thai của cô không thành công. Trần Tử Hàm chia sẻ 3 năm qua, cô liên tục ôm chồng khóc nức nở giữa đường vì quá tuyệt vọng. "Nỗi đau thể xác của việc bị lấy trứng, tiêm thuốc mỗi ngày và sự thất bại trong việc thụ tinh ống nghiệm quá nhiều khiến tôi kiệt quệ về mọi mặt", Trần Tử Hàm chia sẻ.

Không chỉ vậy, Trần Tử Hàm còn khiến Trần Kiều Ân sốc nặng khi chia sẻ Đới Hướng Vũ từng đơn phương đệ đơn ly hôn cô. Nam diễn viên thông báo cho gia đình 2 bên, nhưng không thảo luận qua 1 câu với Trần Tử Hàm. Nguyên nhân Đới Hướng Vũ muốn bỏ Trần Tử Hàm là do anh cảm thấy mình bất tài vô dụng, không kiếm nổi tiền lo cho vợ và bế tắc trong việc có con.

Bản thân Đới Hướng Vũ cũng không muốn nhìn thấy Trần Tử Hàm chịu thêm đau đớn, suy yếu thể chất và tinh thần nghiêm trọng để sinh con cho mình. Cặp sao mất 1 thời gian rất dài mới có thể giải quyết hết những khuất mắc trong hôn nhân với nhau và hàn gắn.

Đới Hướng Vũ đòi đơn phương ly hôn Trần Tử Hàm

Nguồn: Sina, Sohu