Mỹ nhân sexy nhất Valentine 2026 gọi tên Kendall Jenner!

Lễ Tình nhân 2026 không chỉ ngập tràn trong sắc hồng của hoa hồng và vị ngọt của chocolate, mà còn bị "thiêu đốt" bởi một cái tên đang làm mưa làm gió trên khắp các nền tảng mạng xã hội: Kendall Jenner. Giữa lúc cả thế giới đang mải mê với những bữa tối nến và hoa, Kendall Jenner đã chọn một cách rất riêng để kỷ niệm Valentine. Trên Instagram cá nhân, nàng mẫu sinh năm 1995 đã đăng tải một đoạn clip ngắn cùng loạt ảnh hậu trường của một buổi chụp hình nội y.

Chỉ với bộ nội y màu đen tối giản nhưng đầy quyền lực, Kendall đã phô diễn trọn vẹn vóc dáng "cực phẩm" mà hàng triệu cô gái mơ ước. Không cần bối cảnh cầu kỳ hay hiệu ứng ánh sáng phức tạp, chính thần thái sang chảnh và hình thể tỷ lệ vàng của cô đã là thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn.

Ảnh chất lượng thấp nhưng body Kendall Jenner chất lượng cao. Ảnh: Instagram

Điều khiến bộ ảnh và clip này trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất chính là một phân cảnh đầy táo bạo và tinh nghịch. Trong tư thế nằm đầy gợi cảm, Kendall đã táo bạo dùng gót giày cao gót kéo "quần nhỏ" lên, để lộ vòng 3 săn chắc cùng đường cong hông mượt mà. Hành động này vừa sexy đến nghẹt thở, vừa có chút "trêu đùa" đầy ẩn ý, ngay lập tức tạo nên một làn sóng phát cuồng từ người hâm mộ.

Sức hút của IT-Girl hàng đầu thế giới một lần nữa được minh chứng qua những con số thống kê thực tế. Chỉ sau vỏn vẹn 10 tiếng đăng tải, bài viết đã thu về hơn 1,2 triệu lượt yêu thích và hàng chục ngàn lượt bình luận bùng nổ. Các chuyên gia truyền thông nhận định, Kendall Jenner một lần nữa khẳng định vị thế "nữ hoàng truyền thông" kiêm "siêu mẫu đắt giá nhất thế giới" của mình khi gây bão toàn cầu chỉ với 1 cử chỉ nhỏ như thế.

Kendall Jenner không bao giờ làm khán giả thất vọng trong việc làm mới hình ảnh của mình. Với màn "hâm nóng" Valentine 2026 bằng sự kết hợp hoàn hảo giữa nét gợi cảm chết người và sự phá cách tinh nghịch, cô một lần nữa chứng minh tại sao mình lại là siêu mẫu được trả thù lao cao nhất thế giới.

Đoạn clip hậu trường nóng bỏng của nàng siêu mẫu nhanh chóng gây sốt toàn cầu. Clip: Instagram

Kendall Nicole Jenner sinh ngày 3/11/1995 tại Los Angeles, California, là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới, đồng thời là ngôi sao truyền hình thực tế và doanh nhân người Mỹ. Với chiều cao 1m80, thân hình mảnh mai và gương mặt sắc sảo, Kendall Jenner nổi bật nhờ phong cách thanh lịch, tối giản, thường được ví như biểu tượng "quiet luxury" của giới thời trang.

Kendall là con gái lớn của cựu vận động viên Olympic Caitlyn Jenner (trước đây là Bruce Jenner) và bà Kris Jenner – "momager" nổi tiếng quản lý gia đình Kardashian-Jenner. Cô có em gái ruột Kylie Jenner và nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, bao gồm các chị em nổi tiếng như Kourtney, Kim, Khloé và Rob Kardashian. Kendall lớn lên trong sự chú ý của công chúng từ nhỏ nhờ tham gia chương trình thực tế Keeping Up with the Kardashians (2007–2021) cùng gia đình, sau đó tiếp tục với The Kardashians trên Hulu từ 2022.

Kendall bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi, ký hợp đồng với Wilhelmina Models năm 2009. Sau chiến dịch quảng cáo cho Forever 21, cô nhanh chóng bước vào làng thời trang cao cấp, catwalk cho các thương hiệu lớn và nhiều show tại Paris, Milan, New York Fashion Week. Năm 2017, Forbes công nhận cô là siêu mẫu được trả lương cao nhất thế giới, vượt qua Gisele Bündchen – người thống trị danh sách từ 2002.

Về đời tư, Kendall Jenner kín tiêng hơn hẳn các chị em Kardashian. Cô từng hẹn hò với nhiều ngôi sao như Harry Styles (2013–2016), A$AP Rocky, Lewis Hamilton, Blake Griffin, Ben Simmons, Devin Booker (2020–2022, tái hợp ngắn 2025), và Bad Bunny (2023, chia tay cuối năm đó). Cô là người duy nhất trong đại gia đình ồn ào này chưa có con.

Kendall Jenner là siêu mẫu hàng đầu thế giới. Ảnh: Instagram

Cô sở hữu thân hình tuyệt mỹ. Ảnh: Instagram

