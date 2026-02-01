"Mỹ nhân Sài Gòn" và sự hối tiếc đánh đổi sự nghiệp ở đỉnh cao, U80 vẫn đẹp

"Tứ đại mỹ nhân" của điện ảnh - sân khấu

Nghệ sĩ Mộng Tuyền (tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan) sinh năm 1947 tại Cần Thơ. Thập niên 1960 - 1970, bà được mệnh danh là "Hoa khôi cải lương", đồng thời là một trong "tứ đại mỹ nhân" của điện ảnh và sân khấu Sài Gòn bên cạnh Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kiều Chinh.

Nghệ sĩ Mộng Tuyền là một trong "tứ đại mỹ nhân" đình đám của làng sân khấu.

Với nhan sắc mặn mà và giọng ca cổ ngọt ngào, bà từng đạt giải vàng Thanh Tâm năm 16 tuổi và giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1982. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao vinh quang, bà bất ngờ rời Việt Nam sang Pháp vào năm 1984 để tìm người em thất lạc.

Sau hàng chục năm bôn ba tại Pháp và Australia, bà chọn trở về Việt Nam sinh sống hẳn từ sau dịch Covid-19. Những ngày đầu trở về, bà từng phải đối mặt với những lời cay đắng từ dư luận cho rằng bà "bỏ xứ ra đi, khi khổ quá mới quay về". Để giữ tự trọng, bà chọn biến mất một thời gian trước khi tái xuất để "hát trong bóng tối" phục vụ những khán giả vẫn còn thương mến mình.

Trải qua thăng trầm, U80 độc thân tự tại trong nhà phố 5 tầng

Trong chương trình Người kể chuyện đời, nữ nghệ sĩ tiết lộ về đời tư: "Tuyền có 3 đời chồng, mà tôi cho là lỗi do bản thân. Khi đám cưới, ai cũng chúc sống đời với nhau đến răng long đầu bạc, bản thân tôi cũng muốn vậy nhưng tôi không muốn sống chung với kẻ thù".

Nữ nghệ sĩ trải qua 3 lần đò.

Người chồng đầu tiên vốn là một khán giả say mê tiếng hát của bà khi bà biểu diễn tại Nha Trang. Bà nhớ lại: "Ngày nào tôi hát anh cũng ngồi chỗ đó, ngay hàng ghế đó. Anh ấy ngỏ lời cưới và ba tôi đồng ý". Tuy nhiên, cuộc hôn nhân sớm khép lại bởi sự rạn nứt trong lối sống, bà cho biết lý do chia tay là vì: "Ông đi làm việc nhiều nơi và bỏ nhà đi đêm trong một khoảng thời gian, điều này trái với đạo vợ chồng nên tôi quyết định chia tay".

Năm 1984, bà gặp gỡ người chồng thứ hai, một người mà trong mắt bà là "hiền hậu và phúc đức, yêu thương tôi rất nhiều". Thế nhưng, định mệnh vẫn không cho họ đi cùng nhau đến cuối con đường bởi tính cách nóng nảy của người bạn đời. Những xích mích không thể hóa giải giữa chồng và em trai đã đặt bà vào tình thế khó xử, dẫn đến sự tan vỡ đầy tiếc nuối. Đến cuộc hôn nhân thứ 3, dù đã ở tuổi xế chiều và "không muốn ly hôn vì ở tuổi này cũng khó xử", bà vẫn phải chấp nhận chia tay khi phát hiện sự thiếu chung thủy từ đối phương.

Nhà Mộng Tuyền ở phường Bàn Cờ, TPHCM. Ảnh: Gia Bảo.

Nghệ sĩ Mộng Tuyền trong ngôi nhà của mình.

Trải qua nhiều biến cố, nghệ sĩ Mộng Tuyền không hề bi lụy. Thay vì coi đó là nỗi đau, bà nhìn nhận mọi việc bằng lăng kính hài hước và lạc quan. Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, nghệ sĩ Mộng Tuyền ở tuổi U80 chọn cuộc sống độc thân trong căn nhà phố 5 tầng tại quận 3, TP.HCM. Căn nhà này được bà mua từ năm 2011 với giá 10,1 tỷ đồng (hiện định giá khoảng 20 tỷ đồng).

Bà sống ở tầng 1, các tầng khác để người thuê kinh doanh. Căn phòng nữ nghệ sĩ sống rộng khoảng 24m2, cùng tầng còn 1 căn phòng nhỏ dùng để chứa đồ hoặc cho khách đến chơi nhà ở lại qua đêm.

Mười mấy năm nay, Mộng Tuyền sống bằng tiền cho thuê nhà và tiền lãi từ gửi tiết kiệm. Ngày trước, tổng số này gần 100 triệu/tháng. Sau dịch Covid-19, bà thấy kinh tế khó khăn nên giảm dần tiền thuê, hiện chỉ thu 30 triệu đồng/tháng. Những năm gần đây, ngân hàng cũng hạ lãi suất tiền gửi tiết kiệm nên không còn là bao.

Dù ngồi không cũng kiếm hàng chục triệu, nhưng "Hoa khôi cải lương" lại có lối sống vô cùng tằn tiện. Phần lớn thu nhập còn lại, bà dành để làm từ thiện và giúp đỡ những người lao động nghèo ở khu chợ gần nhà.

"Hoa khôi cải lương" vẫn rất đẹp ở tuổi U80.

Hàng ngày, bà dậy sớm tập thể dục, đi chợ trò chuyện với tiểu thương và dành thời gian thu âm các bản tân cổ giao duyên. Với bà, hạnh phúc hiện tại là được sống khỏe mạnh, không phiền hà ai và được "hát để đền ơn khán giả" mà không màng cát-xê.