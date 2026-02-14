Lệ Quyên: “Nàng biết rất rõ, những người không thích nàng họ khổ sở như thế nào”

Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên thu hút sự chú ý khi đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Nàng biết rất rõ, những người không thích nàng họ khổ sở như thế nào. Nàng thì cứ sóng sánh kiêu hãnh thế đấy" .

Lệ Quyên đăng hình ảnh đi du lịch sang chảnh kèm dòng trạng thái gây chú ý

Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt trong bối cảnh nữ ca sĩ thường xuyên trở thành tâm điểm bàn luận về chuyện đời tư và cách thể hiện quan điểm cá nhân.

Đáng chú ý, dưới chia sẻ của Lệ Quyên, một khán giả thẳng thắn góp ý, đồng thời nhắc đến Mỹ Tâm.

Người này viết: "Ca sĩ Mỹ Tâm chưa một lần đăng status cô ấy đang nghĩ gì, không hơn thua, không đôi co, chỉ có âm nhạc, công việc và cây nhà lá vườn… Bạn ấy như tấm gương để cho chúng ta học tập trong đó có tôi. Tôi yêu giọng hát của Lệ Quyên, nhưng tôi không đồng tình cách xử lý của bạn ấy. Hy vọng sẽ không bị chặn vì lời bình luận thật lòng này" .

Khi bị so sánh với Mỹ Tâm, Lệ Quyên thẳng thắn phản hồi

Trước ý kiến này, Lệ Quyên đã trực tiếp phản hồi với quan điểm rõ ràng. Cô bày tỏ: "Cuộc sống là sự lựa chọn khác nhau, học hỏi lẫn nhau. Không ai giống ai cả. Người chọn công khai trong tình cảm, người không muốn làm điều đó, cơ bản đã khác nhau và thực chất sự bàn tán chỉ chủ yếu xoay quanh chuyện này.

Còn tư cách và tài năng thì khán giả ai cũng rõ rồi. Người hạnh phúc khi được chia sẻ, người hạnh phúc khi được giấu kín. Cho nên đừng đánh giá hay so sánh. Yêu ai, hãy dành sự tích cực cho họ.

Một người có tự trọng và không làm gì sai, không có nghĩa vụ nín nhịn sự thái quá xúc phạm của bất cứ ai. Phiền phức ai cũng ngán, đừng nói là nghệ sĩ, thế nên vẫn dặn mình nhẫn nhịn nhất có thể!".

Phản hồi của Lệ Quyên cho thấy cô không né tránh sự so sánh, nhưng nhấn mạnh mỗi người có lựa chọn sống khác nhau. Theo nữ ca sĩ, sự khác biệt trong cách thể hiện đời sống cá nhân không nên trở thành thước đo để đánh giá tư cách hay tài năng của nghệ sĩ.